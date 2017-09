Esteban Batista

POR: EUGENIA AGUIRRE NESSI

Esteban Batista es sin dudas uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos en Uruguay. Hace 18 años atrás, él llegó al Club Atlético Welcome para empezar a practicar dicha disciplina anteriormente mencionada, y nunca se imaginó lo que el básquetbol tendría para él en los siguientes años de su carrera deportiva.

Batista, uno de los ídolos Uruguayos, formó partes de excelentes equipos en todo el mundo. Fue y es el único uruguayo que formó parte de la NBA y un tiempo después comenzó a formar parte de varios equipos de Europa y China.

Es más, cabe dedicar un párrafo aparte, que este gran jugador, también fue parte de aquel Salto Uruguay campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El pasado fin de semana, Esteban Batista estuvo junto a todo el plantel de Welcome para disputar la Copa Seguros SURA, la cual se realizó en el gimnasio de Universitario. EL PUEBLO, tuvo la oportunidad de dialogar con el pívot que vestirá la casaca de la «W» esta temporada, y él nos contó sobre su carrera, la experiencia en EEUU y después Europa, lo que lo llevó a volver a Uruguay y sus planes con Welcome.

INICIOS

Te iniciaste en Welcome, ¿Cómo fue esa época?

«Empecé a jugar al básquet en 1999, hace 18 años atrás en Welcome. Fue un comienzo por casualidad, porque era alto y había dejado de jugar al fútbol, entonces un día llegué a Welcome y ahí fue donde empezó todo».

¿Cómo era aquel Welcome?

«Me acuerdo que el primer técnico que tuve fue Pablo Ruda, en cadetes. En aquella época Welcome estaba muy bien, tenía muchos jugadores en la selección y para mí jugar con ellos era como ver a los jugadores de la NBA. Eso me ayudó a motivarme y a jugar con mucho más ganas».

En el 2001 llegó tu debut en primera…

«Si fue en el 2001. Javier Espíndola, fue quien me llevo a debutar en primera, prácticamente a los dos años y medio desde que había empezado a jugar al básquetbol, fue algo que disfruté mucho».

Y pocos años después fue el reencuentro con Espíndola, pero para jugar acá, en Salto… ¿Cómo viviste ese momento con Salto Uruguay?

«Fue una experiencia muy linda, nuevamente Javier (Espíndola) me trajo a jugar en el equipo que estaba dirigiendo, Salto Uruguay, y fueron unos meses donde me sentí muy cómodo, disfrute, aparte de que me gusta mucho la ciudad acá. Yo en ese momento me había venido de España y la había pasado un poco mal, porque extrañaba mucho a mi familia, y lo tomé venir a Salto como una prueba y en ese sentido me ayudó mucho y la verdad que disfrute mucho más».

Después de esa LUB con Salto Uruguay, volvieron las oportunidades para jugar en el exterior…

«Sí, yo estaba tratando de formarme como jugador y por suerte después vinieron todas esas oportunidades de jugar en el exterior del país. Creo que los pasos que di en mi época de aprendizaje fueron los que me ayudaron para ir consolidandome como jugador».

Una de las etapas más importantes de tu carrera fue el paso por la NBA y de esa manera convertirte en el único uruguayo hasta el momento que llegó a la mejor liga del mundo…

«Fue una experiencia muy buena, ser el primer y único uruguayo que llegó a jugar en la NBA. Creo que todos los jugadores del mundo sueñan con llegar allí, y haberlo vivido como jugador, haber sido parte de ese mundo, para mí es algo que no me lo va a quitar nadie, fue algo que disfrute mucho y donde aprendí mucho más. Ahora lamentablemente fue hace unos cuantos años que pasó y nos estamos volviendo más viejos (risas), pero para mí es algo que me benefició mucho».

Uruguay, Estados Unidos, Europa… ¿Cómo es el básquetbol en casa lugar?

«El básquetbol en Uruguay es otro deporte, se juega a otro ritmo, otro estilo y es muy diferente. El básquetbol de la NBA es de lo mejor del mundo, y en Europa es un juego más bien en equipo y no es tan individualista como en la NBA. Y acá tenemos un básquet muy rudimentario».

¿Cómo calificarías tu carrera en el básquetbol?

«La calificaría muy bien. Me tocó hacer una carrera muy diversa en cuanto a países y culturas, y eso fue gracias al básquetbol; porque pude conocer y estar en ciudades que nunca me imaginé que iba a estar o vivir. Lo de la NBA lo disfruté mucho porque son cosas que a uno le quedan para toda la vida. Soy un agradecido al básquet de todo lo que me ha dado.

En cuanto a la selección uruguaya… ¿Cómo te sentís representando al país?

«Me siento bien, en el último torneo la gente se identificó muchísimo con el equipo, pudo concertarse con nosotros y pudimos hacer un buen papel en cancha, por eso pienso que la gente quedó contenta y ojalá que en las eliminatorias nos vaya tan bien como con fue en la Copa América. Este año era la primera vez que jugaba con algunos integrantes del equipo y creo que fue una experiencia muy buena».

¿Por qué volver a Welcome y no a otro equipo? Porque ofertas tenías…

«Sentí que debía volver al equipo que me dio todo para ser un jugador de básquetbol, aparte hay gente que está trabajando mucho, y que hace varios años viene haciendo las cosas bien para tratar de formar un equipo competitivo, creo que este era momento para hacerlo y se dieron las condiciones como para que la vuelta sea ahora. En mi caso también priorice algunos temas personales para pegar la vuelta y no seguir afuera, temas familiares, el hecho de extrañar y también de vivir otras experiencias que afuera no podía vivir, y volver al Welcome era como cerrar ese círculo. Ahora estamos en una etapa de armar el equipo, va a ser muy duro pero ojalá terminé bien».

Welcome hace varios años ya que no juega una final ¿Cómo pensas que va a ser este año?

«En las últimas dos finales que jugó Welcome yo era jugador del equipo y eso fue hace unos cuantos años. Ojalá este año podamos pelear y estar ahí arriba, pero va a ser muy díficil, aunque lo vamos a intentar y veremos qué pasa.»

Es un gran cambio el hecho de volver a Uruguay, ¿Cómo te sentís realmente en Welcome?

«Me siento cómodo, tengo que cambiar un poco el «chip». Estaba acostumbrado a otro tipo de básquet, otro tipo de infraestructura que el deporte acá en Uruguay no lo tiene, hay que bajar a otra realidad, a veces es una pelea interna que tengo conmigo mismo, pero hay otras cosas que compensan eso, como por ejemplo: estar en casa, con la familia, amigos en mi país, tiene muchas cosas buenas y de las otras que no lo son tanto pero hay que acostumbrarse».

El apoyo de la familia siempre…

«Si la familia y los amigos, aquellos que estuvieron comigo fueron los que más me ayudaron en toda mi carrera siempre.»

¿El objetivo principal con Welcome este año?

«Hacer una buena LUB, tratar de llegar lo más arriba posible con Welcome. Ilusionar nos ilusionamos todos con el campeonato pero hay que ser concientes de que el objetivo va a ser muy díficil. La ilusión no nos las quita nadie, así que vamos por la liga.

Esteban Batista, volvió este año a su casa y sin dudas va a dejar todo en la cancha para que su equipo vuelva a ser el de antes.

