Diario EL PUEBLO

Alguien dijo que los baños públicos muestran la cara más nefasta y vergonzosa de alguna gente y seguramente que no le falta razón.

No puede ser que sea la mayoría de la gente, pero hay muchos que acostumbran a dañar, destruir y hacer blanco de sus acciones más ruines a los gabinetes higiénicos que cumplen un servicio esencial. Nada más asqueante que los baños de algunos bares capitalinos, donde pululan no sólo las leyendas soeces, sino que en general los baños a los que tiene acceso todo público muestran un estado deplorable.

Salto no es la excepción y en algunos puntos claves de la costa donde converge mucha gente los fines de semana y durante todo el verano, siempre fue un déficit los baños públicos en buenas condiciones. En los últimos tiempos se ha intentado remediar el problema, exigiendo la instalación de baños en buenas condiciones a quienes han ganado la licitación para establecerse en el lugar. Pero la sorpresa para estos empresarios es la comprobación de cuánto daño es capaz de hacer el ser humano, aún cuando no tenga otro sentido que el alienante deseo de romper, dañar o perjudicar a alguien, sin notar que en realidad está perjudicando a todos quienes concurren a disfrutar del entorno de estos paseos públicos.

La construcción de baños públicos en las dos principales plazas de la ciudad en los últimos tiempos terminó con una carencia notoria, pero fue necesario disponer de cuidadores para evitar que la gente “malentretenida” rompiera todo, rayara o dañara paredes y otros elementos.

Mucha gente reclama baños para el público en los comercios céntricos y tenemos entendido que salvo que expendan comida para consumir en el lugar, como algunos bares y restaurantes, estos comercios no tienen obligación de tener baños. De todas formas es un servicio importante y en algunos casos existen comercios e instituciones que disponen de gabinetes higiénicos y su uso no está restringido, aunque sí controlado.

Lo que el lector encontrará en las páginas siguientes, es en primer lugar la carta de una persona, adulta mayor que plantea las dificultades halladas en un supermercado céntrico que en otra etapa tenía baños para el público y luego los clausuró.

El informe se complementa con una serie de notas a comerciantes y público en general que hablan sobre cómo ven el tema.

RECLAMA BAÑO PARA EL PÚBLICO

Salto, octubre de 2016

Sra. Directora de

Diario EL PUEBLO

Presente

De mi consideración

Recurro a este medio de comunicación a fin de dar a conocer la siguiente solicitud, que ya fue presentada hace tiempo al Sr. presidente anterior del Centro Comercial, por falta de “baños” en el local de TA-TA que fuera restaurado luego de un incendio.

El mismo tenía baños por la entrada del estacionamiento de autos.

Atentamente el presidente del Centro Comercial me respondió que hay una ley que contiene un artículo que dice “si la superficie comercial no brinda dentro del mismo comida para ser consumida dentro del local, no tiene obligación de tener baños para el público.

Debe entenderse que concurren muchos clientes, dado que hay cajero del BROU y Red Pagos y que en la zona sólo está la Asociación Cristiana de Jóvenes, adonde concurren clientes de TA -TA, que posibilita la entrada dado que en este local concurren niños. Creo que el uso de sus baños nos es correcto y tendría en locales de grandes superficies, que rever este artículo pues perjudica el no poder contar con este servicio tan esencial.

Quien envía esta carta ya está dentro de la tercera edad y como yo hay muchos, se habla de protección hacia nosotros y los niños y porqué no a todos.

Al público se le debe prestar atención, que es quien consume y reclama que el servicio de baños es esencial y una muestra de buen servicio hacia el cliente.

Agradezco a Ud. la publicación de esta nota que creo sabrá entender…

María Esther Daray

C.I. 854.678- 1

Los baños de las plazas son gratuitos y la limpieza está en manos de una cooperativa contratada por la Intendencia

Los turistas cuidan y son muy agradecidos, pero los conciudadanos no siempre son así…

La labor de cuidado, mantenimiento y vigilancia de los gabinetes higiénicos públicos es un trabajo que tiene sus bemoles y se requiere de cierto tacto y paciencia para poder concientizar a los ciudadanos de que es un servicio gratuito y a favor de todos.

Los baños públicos de las plazas Artigas y Treinta y Tres son atendidos por personas que pertenecen a una cooperativa cuya finalidad justamente es atender a los baños públicos y la vigilancia de los espacios. Ruben Soria es uno de los funcionarios que atiende los gabinetes higiénicos de la Plaza Treinta y Tres; cumple su turno allí y también trabaja algunos días cuidando los baños de Termas del Daymán.

¿Desde cuándo se está implementando esta modalidad de trabajo?

“Desde hace aproximadamente un mes y somos contratados por la Intendencia. Aquí trabajo dos días a la semana y el resto en termas del Daymán.

¿En general la gente hace el uso correcto de los gabinetes higiénicos?

“Creo que todo pasa por establecer una buena comunicación con la gente. Como tengo buen trato y les hablo bien, la gente me respeta. Algunas personas utilizan los baños sin problemas y otras no. Hay que estar atentos a que no se tape el inodoro o que se rompa una canilla. De todos modos sigo pensando que la clave está en no ir al choque con las personas, sino mediante el buen trato explicarles que estos servicios son de todos y hay que cuidarlos”.

Los baños permanecen abiertos a partir de las 8.00 de la mañana hasta las 22.00.

Soria es partidario de que el servicio sea gratuito y accesible para todos y que la clave es llevar a cabo un buen mantenimiento. Cuando le preguntamos qué gabinetes se mantienen más limpios, si los masculinos o femeninos, sostuvo que estos últimos son los que dan mayor trabajo. Quienes trabajan en el mantenimiento y cuidado de los baños – que pertenecen a la cooperativa – cuentan con los implementos de limpieza y de protección para evitar contraer alguna enfermedad, puesto que es un trabajo insalubre.

“LOS TURISTAS SON MUY CUIDADOSOS Y AGRADECIDOS”

Ruben Soria cuida dos veces a la semana los baños de la plaza y cuatro días trabaja en las termas donde la realidad es muy diferente. “Los turistas suelen elogiar el estado de los baños, que están prácticamente nuevos y los cuidan… se muestran siempre muy agradecidos. Parece ser que tienen mayor sentido de pertenencia que los propios ciudadanos, estos deberían tener mayor conciencia de que este tipo de servicios son públicos, gratuitos y hay que saber valorarlos.

Los turistas que se acercan a los baños suelen ser cordiales y entablan conversación con el cuidador. “Es un trabajo que demanda mucha paciencia y atención. A los adultos mayores les gusta que se los escuche. En termas, en el trabajo existe mucho compañerismo” -sostiene el funcionario.

ZULLY :

Zully Ribero también pertenece a la cooperativa social de limpieza formada por el MIDES denominada New Service. La cooperativa puede brindar otros servicios tales como el cuidado de los espacios verdes, servicio de serenos y limpieza de los baños. “La idea surgió en abril donde MIDES nos comenzó a capacitar y en octubre firmamos el contrato con la Intendencia.

Con referencia a la labor diaria, Zully nos cuenta que depende del día, hay momentos en que la gente da más trabajo que otros. Si bien hace un mes que se está desempeñando como cuidadora de los baños de la Plaza Artigas, donde trabaja desde las 14.00 horas hasta las 22.00 está en condiciones de decir que los primeros días fueron un tanto complicados. Ahora que la gente la está conociendo es más fácil lograr que se mantenga el orden. “Costó bastante, la gente no estaba acostumbrada y había que tener mucho coraje para ingresar a los baños y limpiar.

Por suerte ello cambió y las personas agradecen que haya alguien cuidando y manteniendo los baños. Coincidiendo con su compañero, sostiene que el cuidado de los gabinetes higiénicos femeninos requiere de muchísimos más cuidados porque generalmente el hombre ingresa y sale rápidamente, mientras que las mujeres entran, se miran al espejo, tiran cosas que no deben en los inodoros y las adolescentes rayan las paredes.

Zully piensa que funcionaría mejor el servicio si para ingresar hubiera que pagar. Las jóvenes entran y salen cada quince minutos, hablan a los gritos y se sacan fotos. Felizmente hasta el momento no se ha generado ningún incidente complicado en los baños. La gente mayor es la más proclive a buscar una conversación con la funcionaria, lo que hace que el tiempo allí sea más grato. Zully Ribero trabaja como doméstica a la mañana y luego por las tardes desempeña su función de mantenimiento de los baños en Plaza Artigas. En general la gente es solidaria y siempre deja alguna colaboración. Cuando hace mucho frío o llueve es más complicada la labor, ya que hay que refugiarse dentro del toillete.

ACTOS DE VANDALISMO

EN LOS BAÑOS DE LA COSTANERA

En tanto, jóvenes empresarios que son los responsables del Pub VJ son los encargados de gestionar los baños públicos de la Costanera Norte, de acuerdo al comodato firmado con la Intendencia. Los baños entonces no solamente son para los clientes de VJ sino para todo el público. “Se necesita hacer un gran esfuerzo para mantener los baños en conciones para la gente y ya es la cuarta vez que nos destrozan los baños. Antes de la inauguración se generaron los dos primeros incidentes” – reveló Emmanuel Mattio. Insólitamente en una de las oportunidades robaron la puerta de uno de los baños y las canillas. Mattio expresó que los fines de semana son los días más complicados porque es incontable la cantidad de público que ingresa a los baños y los cuidadores no pueden hacer frente a la situación.

“No podemos tomar medidas que terminen perjudicando a la gente que los utiliza en forma correcta, por ello estamos evaluando alternativas para revertir estos hechos”. Lo más desconcertante es que los baños están muy bien iluminados tanto en su interior como en el exterior y aún así en estos tres meses que se ha tomado posesión de los mismos ya se han suscitado cuatro hechos de vandalismo.

Los baños están cuidados las 24 horas del día y a la mañana siempre se hace una limpieza a fondo de los mismos. Las roturas se producen en los horarios nocturnos, expresó.

Soc. Fabián Bochia

“Hemos encontrado de todo (…) hasta han metido piedras dentro del inodoro”, dijo el Secretario General de la IdS

“Los funcionarios se quejan, dos por tres me dicen, ¡pero esta semana cambiamos tal cosa y ya lo rompieron! No digo que eso fuera todos los días, pero sí, a veces pasa eso y uno se siente hasta con cierta impotencia. Porque rompen a mansalva”, dijo el Secretario General de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia a EL PUEBLO, al referirse a los baños públicos.

Esta situación, de constantes destrozos, llevó a la comuna a buscar una alternativa para mantener en buenas condiciones el servicio de gabinetes higiénicos que se ofrece a la población. En este sentido, apuntó a contar con personal en el área para un mayor control y a convenios con diferentes empresarios del medio. “La idea de contratar personal fue para por lo menos tener una presencia y limitar ese tipo de acciones donde rompen todo”; explicó el jerarca departamental.

Entre los destrozos más comunes se encuentran la rotura de canillas, de la cisterna, incluso de los artefactos del baño, además de las clásicas pintadas y escritos en las paredes. “Hemos encontrado de todo, destrozos en el lavatorio y hasta han metido piedras dentro del inodoro. Porque no es que se rompen por el uso, las rompen por gusto”, dijo con molestia.

EMPRESAS PRIVADAS AL CUIDADO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Como alternativa para ofrecer un buen servicio en el tema de los baños públicos, la Intendencia comenzó a instrumentar una serie de condiciones en la firma de ciertos convenios y licitaciones donde los empresarios del medio deben hacerse cargo del cuidado y mantenimiento de determinados baños o ciertas áreas públicas.

Para las autoridades, la evaluación de este tipo de contrapartida exigida a los privados es positiva. “En la medida que se haga algún otro convenio se piensa incluir este tipo de condiciones como un servicio a la gente como contrapartida, donde el empresario pueda controlar eso, como pasó con los baños. Se mejora el entorno, hay una inversión y se mejora un servicio como el de los baños”, explicó.

A modo de ejemplo citó el caso de los baños de la costanera norte, que permanentemente aparecían destrozados. Ahora, los empresarios de VJ Costa se encargan del cuidado y mantenimiento de los baños públicos que se encuentran anexos al nuevo emprendimiento. Algo similar ocurrirá con el Parador Ayuí una vez que se culmine con su remodelación. El empresario que ganó la licitación deberá dejar en buenas condiciones de uso los baños públicos de ese lugar y encargarse de su mantenimiento y reparación.

“DESTROZAN TODO”

En lo que respecta a los baños que están en la Costanera Norte, frente a la placita de juegos infantiles y próximos al Polo, son los que están en peores condiciones. En un espacio donde acuden muchos niños, principalmente los domingos a la tarde, no hay un baño en buenas condiciones para llevar a los más pequeños y muchos salteños acusan a los jóvenes que circulan a la noche como los causantes de los destrozos. Estos baños dependen exclusivamente del cuidado y mantenimiento de la Intendencia y al respecto Bochia dijo que allí son constantes los destrozos, “es como que un tipo de mi tamaño salte arriba de uno de los artefactos, destrozan todo”, comentó. La idea de la comuna es instalar un sistema de video vigilancia en las proximidades y “poner una cámara afuera para controlar un poco más”.

BAÑOS DE LAS PLAZAS A CARGO DE COOPERATIVAS DEL MIDES

En los baños ubicados en las dos principales plazas de la ciudad hay una cooperativa del MIDES que se encarga de cuidarlos. “Se firmó ese convenio cuando vino el Consejo de Ministros, mediante el cual cooperativas MIDES se encargarían del cuidado de los baños de las plazas. Funcionan durante el día y mientras permanece el funcionario están abiertos. Los integrantes de esa cooperativa se encargan del aseo y el cuidado y durante la noche se cierran. El tema es tener presencia, porque si no hay nadie destrozan todo”, dijo el Secretario General. Un equipo periodístico de este medio concurrió al baño de Plaza Artigas y lo constató en muy buenas condiciones, las canillas del lavatorio funcionaban correctamente al igual que la cisterna. No se apreció suciedad ni mal olor, simplemente se encontraban las paredes con pintadas y escritos sobre sus muros, pero en lo demás se los halló en buenas condiciones de uso, incluso hay un gabinete diseñado como baño para personas con discapacidad y una amplitud lo suficientemente grande como para que ingrese una silla de ruedas.

EN DAYMÁN NO HAY BAÑOS PÚBLICOS

En lo que respecta a los baños del Mercado 18 de Julio, “tengo entendido que en noviembre se van a arreglar, ahí siempre hay funcionarios de la Intendencia y mientras están los funcionarios están abiertos esos baños”, aclaró el jerarca. Asimismo, dijo que en el Parque del Lago, hay baños de la Intendencia, “pero ahí no tenemos noticia de tantos destrozos, los problemas son más que nada en la costanera y los baños de la plaza, por ese lado vienen las noticias más negativas”. Mientras que los baños de la Plaza de Deportes aclaró que son responsabilidad del Ministerio de Deporte y si bien hay un proyecto de que pasen a manos de las intendencias en todo el país, este aún no se concretó “y en ese caso nos ocuparemos de eso”, remarcó Bochia. Finalmente, el Secretario General de la comuna afirmó que en Daymán no hay baños públicos para los turistas y salteños que concurran a pasear por la ciudad, salvo los que se encuentran dentro del predio termal o en la Terminal.

Comerciantes de Daymán notan la carencia de baños públicos adentro y afuera de termas

“Tenemos una importante carencia respecto a la situación sanitaria. Nos faltan los baños públicos, tanto adentro como afuera del parque termal, así como también nos falta que completen los vestuarios, porque si bien se han hecho algunos arreglos y refacciones, la situación dista de estar en el estado ideal para ser un destino turístico del país», dijo Noel Alejandro Méndez, el presidente de la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de Daymán (AGHA), al ser consultado por este diario para el presente informe. Méndez señaló que cuentan en la zona con problemas en los desagües, porque al no tener saneamiento en la zona todo se complica, sobre todo en temporada alta. Pero destacó que la falta de baños públicos en el lugar, que serían un servicio bien importante para los visitantes, es algo que debería revertirse al corto plazo.

«Si bien este es un destino turístico, lo increíble es que en Daymán todavía no haya saneamiento, ni tampoco baños públicos que en la calle serían un servicio importante. Para las autoridades no ha cobrado la importancia debida esta zona, sino eso, que es algo esencial para el funcionamiento de los hoteles, de los restaurantes y de todos los comercios, pero sobre todo de quienes viven en la zona, ya habría sido solucionado y al parecer estamos lejos de eso», afirmó.

Méndez quiso aclarar que si bien cuentan con el apoyo de la Intendencia de Salto a través del Departamento de Servicios Públicos que ha tratado de brindarles soluciones «la Intendencia hace lo que puede, nos brinda los servicios que tienen a su alcance e incluso le dieron lugar a una barométrica privada para que pudiera trabajar porque con el servicio municipal solamente no podíamos». Para el titular de la gremial comercial de Termas del Daymán la mayor complicación ocurre en temporada alta. «Daymán se ha quedado en el tiempo en materia de este tipo de servicios y cuando tenemos la capacidad locativa colmada, si bien hemos podido salvar las situaciones que se generan, cuanto más gente haya, mayores son los inconvenientes que tendremos por la falta de este tipo de servicios básicos como lo son los baños públicos y el saneamiento que en cierta medida se vuelve indispensable», declaró.

SANEAMIENTO

Noel Méndez afirmó que la «responsabilidad» de que en la zona las cosas se compliquen en temporada alta por falta de saneamiento es de OSE. «Ellos tenían que haber venido a darnos una solución a esto, nosotros se lo hemos planteado de todas las maneras posibles, les hicimos llegar informes y les dijimos que al ser un destino turístico tenían que darnos relativa importancia a lo que estábamos planteando porque con esto está en juego la fuente de trabajo de mucha gente, sin embargo, hasta ahora, nunca nos han solucionado nada». Comentando un panorama general de lo que ocurre en esa zona termal respecto a la falta de atención sanitaria, el presidente de AGHA subrayó que «por el momento, contamos con el apoyo de la Intendencia y eso es un respaldo importante, pero la responsabilidad principal que tiene OSE en todo el tema de la falta de saneamiento y de los problemas que se generan en este destino turístico del país es muy considerable, pero parece que ellos todavía no se dieron cuenta»..

Algunos comercios permiten el uso del baño a todo público

“Acá vienen todos los días a pedir para entrar al baño y hay momentos en que te dan ganas de decir que no los dejás”

Muchos comercios céntricos, sobre todo restoranes y pizzerías son utilizados por aquellas personas que circulan por el lugar y necesitan hacer uso de un baño. En algunos casos, se les permite el ingreso y en otros el mensaje es muy directo, “el baño es para uso exclusivo de los clientes”.

Mientras tanto, los grandes supermercados consultados por EL PUEBLO, no cuentan con baños para sus clientes y ante el caso de que alguien se lo solicite la respuesta ha sido variada. En algunos casos se les permite el ingreso al baño del personal sin inconvenientes y en otros casos este queda vedado y como excepción únicamente se permite su uso a mujeres embarazadas y niños.

En uno de los comercios consultados, ubicado a una cuadra de una de las plazas donde se cuenta con baños públicos, la empleada del lugar comentó que es habitual que llegue gente pidiendo para ir al baño. Sin embargo, a pesar de que en el lugar se ve claramente un cartel que indica que el baño es para uso exclusivo de los clientes, en varias ocasiones “se mete gente al baño y no te das cuenta, sobre todo cuando está muy lleno y entre que atendés, no te das cuenta. Cuando querés ver sale uno del baño y se va como si nada y te das cuenta que no estaba consumiendo acá”, comentó la joven con preocupación y asombro.

“MOLESTA UN POCO CUANDO SON HOMBRES O MUCHACHOS”

Alice, encargada de La Pasiva, dijo que por el momento se permite el ingreso al baño del comercio, incluso a aquellas personas que no consumen en el local, a pesar que se encuentran a poco más de una cuadra de los baños públicos de la plaza. “Acá vienen todos los días a pedir para entrar al baño y hay momentos en que te dan ganas de decir que no los dejás pasar, el otro día nos pasó con una señora”, dijo Alice mientras comenzó a relatar lo sucedido. “Pasó que estaba mi compañera lavando el baño y como estaba mojado iba a demorar secar y le dijimos -señora, hay baño público en la otra cuadra- y la señora medio que se enojó. No sé si no van porque no conocen o no saben en qué condiciones están”, agregó.

En este comercio siempre se permitió el ingreso al baño, “antes y después que estuvieran los baños de la plaza (Artigas)”, aclaró la encargada. Asimismo, aseguró que el personal del local siempre está atento a que los baños estén en buenas condiciones y con buena higiene.

“Nosotros permitimos que la gente entre a los baños, a veces te molesta un poco cuando son hombres o muchachos que pueden caminar hasta el baño de la plaza y no tienen mayores dificultades, por ahí para una mujer se complica un poco más entrar a cualquier baño. Yo, no conozco como son los baños de las plazas y pienso que mucha gente tampoco los conoce”, concluyó sobre el tema.

“A VECES LES DECIMOS QUE VAYAN AL BAÑO DE LA PLAZA”

Álvaro, de La Tuerca, dijo que en su local no llega gente a solicitar el uso del baño con tanta frecuencia, “pero llegan, a veces llegan”, afirmó.

“Nosotros permitimos el ingreso, a veces les decimos que vayan al baño de la plaza porque te llegan justo cuando recién los lavaste o a última hora, pero no es tan seguido que nos piden. Si son clientes obviamente se les dice que sí, lo que tratamos es que no entre cualquiera, porque si no, no se puede”, agregó. Sobre la situación de los baños públicos, calificó como “de terror lo que hace la gente”, porque “para hacer daño son los primeros, se ve que no les gusta ver las cosas prolijas, no les gusta ver nada nuevo y rompen todo. Para mi son barritas que entran medio tomados, no creo que sea una persona sola. Como pasa en la costanera, que salen todos de los bailes medios tomados y rompen todo. Yo digo que antes cuando había un sereno en la costanera estaban mucho mejor, no digo que no los rompan pero por lo menos estaban mejor”, comentó. En particular hizo mención a los baños que están ubicados frente a la placita de juegos infantiles en la zona del Ayuí. “Los deberían arreglar, esos están un desastre. Yo una vez quise entrar y es una mugre, mugre, el olor que hay es horrible, está el water ahí y hacen todo afuera, de gusto. Ese baño, para mí es fundamental que lo arreglen, sobre todo por los niños que van a la placita”, puntualizó.

El 62 % considera que los baños públicos son insuficientes

1. ¿Considera que Salto necesita baños públicos?

Sí: 88% No: 12%

2. De los que hay: ¿considera que son suficientes?

Sí: 38% No: 62%

3. ¿Cuántos baños públicos sabe que hay en Salto?

2 baños: 27%

Entre 3 y 5 baños: 62%

Más de 5 baños: 11%

4. ¿Ud ha utilizado algunos de ellos?

Sí: 65% No: 35%

5. ¿Considera que están en buenas condiciones?

Sí: 39% No: 61%

6. De no estar en buenas condiciones, es principalmente por:

Falta de información: 0%

Falta de costumbre: 8%“

Vandalismo: 75%

Otros motivos: 17%

Encuesta realizada en Facebook y Twitter de Diario el pueblo