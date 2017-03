Reciben beneficios pero no cobran un sueldo, son representantes de la población y tienen el cometido de legislar,. Algunos de ellos creen que lo que reciben actualmente debería incrementarse, otros piensan que no pagar la patente es algo injusto.

La remuneración de los Ediles de las Juntas Departamentales de los 19 Departamentos del país, ha sido un tema del que mucho se ha oído y que mucho se ha discutido; inclusive debemos recordar que en la década del 90, se intentó impulsar una Reforma Constitucional en la que se establecía el derechos de los Curules a cobrar un sueldo como cualquier otro funcionario público de los electos, ya que son los únicos, junto con los Concejales, que no tienen un salario por el desempeño de sus tareas. Asimismo, manifestar también que el impulso no prosperó, por la enorme oposición de la ciudadanía, la que en aquel entonces, vio con muy malos ojos que los “mejores vecinos”, cobraran por defender y trabajar en pro de su terruño.

También es importante tener en cuenta que, ninguna norma jurídica – Ley o Decreto con fuerza de ley en el Departamento- puede disponer el pago de ninguna remuneración que se asemeje a un salario, sin caer en una rotunda inconstitucionalidad, o estar al filo de la misma, ya que el espíritu honorario de la función, se encuentra expresamente establecida en la Constitución de la República, y por lo tanto, solamente una reforma de la misma, habilitaría esa posibilidad.

El Capítulo IX de la Carta Magna, perteneciente a la Sección XVI: “Del Gobierno y de la Administración de los Departamentos”, comienza con el Artículo 295, el cual reza: “Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios” (…).

Sin embargo, existen muchos ejemplos en los cuales en varias Juntas Departamentales, se votan ciertas exoneraciones (Contribución Inmobiliaria, Patente de Rodados); beneficios (vales de combustible, teléfonos celulares, computadoras, pasajes mensuales a la capital); y “Partidas de gastos de secretaría”, consistente en una importante suma de dinero mensual que puede rondar entre los $ 90.000 hasta los $ 23.500, cuyos casos más notorios han sido las auto concedidas por los legisladores departamentales de las Juntas de Montevideo, Maldonado o Artigas.

Nuestro Departamento se encuentra dentro de los que menos han empujado la línea de lo que prohíbe la Constitución, teniendo los Ediles derecho a las exoneraciones y beneficios antes mencionados, no habiéndose utilizado – por ahora – la adjudicación de dichas “partidas”, además de las Secretarías de cada Edil, conformadas por una Secretaria que ostenta la calidad de funcionaria pública, con todos los derechos correspondientes, cuya labor es rentada.

Por lo general, surge la duda de sí lo percibido es exclusivo para el titular del escaño, o sí es compartido con los primeros suplentes que le siguen en la plancha electoral. Todo depende de la interna de cada lista, de cada sector y de cada Partido Político. En algunos casos el titular comparte con sus suplentes, repartiendo, por ejemplo, los vales de combustible y los pasajes; en otros casos, el titular utiliza él solo lo recibido.

En cuanto a lo moral o inmoral; conveniente o inconveniente de asalariar a éstos políticos por su trabajo como legisladores departamentales, suenan muchas campanas a favor y otras tantas en contra.

Las a favor sostienen que, una buena remuneración exigiría a las colectividades políticas afinar el lápiz al momento de elegir quiénes las representarán, teniendo en cuenta virtudes, aptitudes, idoneidades y demás cualidades, que quizás hoy no se vean cristalizadas en las conformaciones de los plenarios deliberativos.

Por otra parte, los detractores defienden la idea de que los Ediles son los hombres y mujeres más probos de cada comunidad, que desinteresadamente debe de colaborar para el progreso de las mismas, sin dejarse seducir por intereses de ningún tipo – en el caso económico – que le impidan velar por el supremo de la causa pública.

Es un debate que continuará y que quizás consiga en un futuro no lejano, lograr la legitimación de una práctica que, lleve el nombre que lleve, no deja de ser violatoria, aunque sea solapadamente, de un mandato constitucional expreso y claro.

Ediles de los tres partidos con representación en la Junta emitieron su punto de vista sobre las partidas que reciben

Para conocer como se maneja cada partido político con representación en la Junta Departamental en lo que respecta al tema de la remuneración de los ediles, EL PUEBLO dialogó con María de los Ángeles Márquez (Edil por la lista 7 del Partido Colorado), Carlos Silva (Edil por la lista 50 del Partido Nacional) y Juan Gabriel Duarte (Edil por la lista 738 del Frente Amplio), quienes respondieron de la siguiente manera al cuestionario brindado por este medio.

1 – Qué partidas recibe?

- EDIL MÁRQUEZ: “Yo recibo un pasaje a Montevideo por mes y una partida de combustible de cien litros y tengo una secretaría”.

- EDIL SILVA: “Recibo cien litros de combustible por mes, un pasaje a Montevideo de ida y vuelta y un teléfono con un cupo limitado para hablar que creo que es algo así como 400 o 500 pesos”

- EDIL DUARTE: “Lo que se recibe es una restitución de cien litros de nafta para compensar los gastos de traslado, se aporta una partida de dinero pero que tiene que se destinada a combustible. Un pasaje a Montevideo de ida y vuelta por mes que viene bien porque los ediles generalmente tienen que ir a alguna reunión o jornada. Cien minutos al mes para hablar por teléfono compensando así la comunicación de los ediles. Además, está la exoneración del pago de patente de rodados y el cobro de las entradas a espectáculos públicos que se desarrollan en predios departamentales y no abonan el boleto de transporte urbano de pasajeros dentro del departamento”.

2 – Las usa todas, qué pasa con las que no usa?

- EDIL MÁRQUEZ: “Uso todas las partidas. En el caso de las partidas de combustibles yo tengo dos ediles suplentes que son Boris Todoroff y Carmen Ortíz, con quienes comparto el combustible”.

- EDIL SILVA: “Se usan todas las partidas en el grupo (de ediles) y los pasajes los usa gente que lo precisa por temas médicos fundamentalmente que tiene que viajar a Montevideo y el combustible se usa en las recorridas a campaña o los barrios”.

- EDIL DUARTE: “Si no se consumen todos los litros de combustible se devuelve el dinero a la Junta pero en general siempre se usa todo. En cuanto a los pasajes también se usan y en cuanto a los minutos para hablar la Junta tiene un contrato con ANTEL así que si no se usan todos los minutos no se como se manejan. Pero en general el edil que se dedica y trabaja usa todas las partidas”.

3 – Cómo se maneja con esas partidas, su partido le impone alguna disposición?

- EDIL MÁRQUEZ: “En el caso del pasaje si tengo que viajar yo, lo uso yo y sino, por lo general lo tengo reservado para alguna persona que por problemas de salud tenga que ir a Montevideo. El manejo que yo hago de esas partidas es más bien por una decisión personal, no nos han impuesto nada y la verdad no se como se manejan los otros porque no lo he conversado, pero supongo que se deben manejar de una manera similar”.

- EDIL SILVA: “Esas partidas se manejan a criterio personal. El combustible fundamentalmente en las recorridas por los barrios y la campaña y los pasajes para personas que necesiten ir al médico a Montevideo”.

- EDIL DUARTE: “En el Frente Amplio, el manejo de las partidas depende de cada sector y en mi caso las repartimos entre los ediles titulares y suplentes”.

4 – Es suficiente lo que recibe, qué cambiaría, quitaría o agregaría?

- EDIL MÁRQUEZ: “Cuando yo pedí ser edil, sabía que no iba a tener sueldo. Respecto a si es suficiente o no, yo creo que no, porque hacemos mucho más de lo que las partidas nos colaboran. Viajás mucho más, terminás poniendo más combustible, ponemos nuestro vehículo que se desgasta y se gasta dos o tres veces más de lo que se recibe. A las partidas les agregaría algo más, las aumentaría, sobre todo por un tema de motivación y no tengas que sacar de tu trabajo particular para hacer tareas que implican al legislativo y en ese sentido sería bueno aumentar las partidas”

- EDIL SILVA: “Yo creo que eso es un tema muy complejo de definir, habría que ver si sería por partidas o si tendría que ser honorario o un sueldo fijado para todos los ediles del país de la misma forma. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno asume ser Edil sabe las partidas que va a recibir, conoce las condiciones y las acepta”.

- EDIL DUARTE: “Yo creo que es suficiente lo que se recibe y en todo caso no creo que sea conveniente aumentar esas partidas. En todo caso las tendríamos que aumentar para el período que viene para los ediles que van a venir porque no estaría bien votarnos un aumento para nosotros mismos. También me parece que debería controlarse las asistencias, las partidas tiene que ser para aquellos ediles que asisten a las comisiones. También me gustaría decir que no estoy de acuerdo con el beneficio de la exoneración en la patente porque los ediles que no tienen auto no se ven beneficiados y aquellos que tienen un vehículo de alta gama sí, por eso me parece injusta eso”.

5 – Qué opinión tiene sobre la posibilidad de cobrar un sueldo fijo en lugar de esas partidas? Cree que eso atentaría cambiaría el perfil del edil?

- EDIL MÁRQUEZ: “Los ediles no podemos cobrar un sueldo. Como aumento de partida, tipo viático estoy de acuerdo, porque es un reclamo histórico y entiendo que es el único departamento que no ha aumentado sus partidas y beneficios. Es el único departamento de los diecinueve que no ha aumentado sus partidas, así que así creo que se equipararía y el edil trabajaría de una manera más cómoda sin tener que sacar de su sueldo”.

- EDIL SILVA: “Yo creo que eso debería ser un debate nacional. El edil cumple una función importante que es la tarea legislativa y para eso le dedica varias horas. Creo que cambiaría el perfil del edil, pero de todas maneras eso no lo sabríamos hasta que pase. Hoy por hoy todos los que estamos en la Junta conocíamos las condiciones y hacemos esto porque nos gusta. Pero sabemos que en otros lugares como Montevideo los ediles tienen partidas muy importantes de más de cien mil pesos”.

- EDIL DUARTE: “Mientras la constitución prohíba que los ediles cobren un sueldo eso tiene que ser así. Lo que sí estoy de acuerdo es que la Junta le de al edil los medios necesarios para que haga su tarea y cumpla su función. Si el edil tiene que trasladarse la Junta debe darle los medios para hacerlo, si tiene que hablar con alguien que le brinde la forma de comunicarse para que en definitiva no tenga que sacar de su bolsillo para eso. Porque sino solo podrán ejercer como ediles aquellos que lleven un buen pasar y no así quienes no pueden dedicar más de su tiempo y dinero para ejercer esa función. La Junta no debe dar dinero para que los ediles hagan lo que quieran con él, sino partidas para compensar los gastos que le insume su tarea”.

La discusión estaría planteada y se discutiría entre las bancadas

EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL NO SE DESCARTAN CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS PERCIBIDOS POR LOS CURULES ACTUALMENTE

El Pueblo se comunicó con el presidente de Junta Departamental de Salto, con el cometido de obtener su posición respecto al tema tratado, quienes consideraron oportuno, no expresarse –por el momento- hasta que concluya la instancia de negociación que se está llevando adelante por las bancadas que conforman el cuerpo deliberativo (Partido Colorado, Nacional, Frente Amplio y Ediles “Disidentes”), con miras a la adecuación presupuestal de la comuna que se viene discutiendo, dentro de la cual no se descarta un cambio en los beneficios o partidas percibidas por los Ediles, cambio que no nos fue informado, precisamente por encontrarse en vía de estudio y haber generado posturas encontradas, estándose a la espera de lograr alcanzar un acuerdo entre todos los representantes políticos que conforman la Junta Departamental.

Los salteños opinan sobre beneficios que recibe los ediles

La percepción de la gente sobre el tema es muy variada, por esop EL PUEBLO consultó a algunos salteños en la calle para conocer su opinion sobre este asunto

RAMÓN

Ramón indicó que los beneficios que perciben los ediles, es el combustible para sus vueltas, ya que andan en vehículo propio, además de los viáticos.

No sabe a cuánto equivalen, pero está de acuerdo en que ganen un sueldo, porque su función como ediles, la hacen fuera del horario de su trabajo particular, “entonces; si tu trabajas 8 horas en tu trabajo, y luego tienes que trabajar más horas, aunque nadie te obligue, sino que te gusta, se entiende, pero hay que hacerlo”.

En cuanto al monto, comentó que el salario mínimo está muy bajo, y si tiene que viajar, llevar comida, es muy poco, tendría que rondar entre 20 y 22 mil pesos.

Agregó que ganando un sueldo, el edil sería un poco más profesional en su labor.

ADÁN

Adán indicó que el edil es quien representa a la bancada de su partido, su función es andar por ejemplo en los barrios, recogiendo las inquietudes de la gente, para transmitir en la Junta o al Intendente, la problemática de ese barrio.

En cuanto a los beneficios que tiene cada uno, mencionó el combustible y los viáticos, si tienen que viajar. No supo especificar a cuanto equivaldrían esos beneficios.

Dijo que está de acuerdo en que los ediles perciban un sueldo, “porque ellos son los que llevan las inquietudes de la población a las autoridades competentes, entonces es digno que ganen un salario. De esta manera estarían más incentivados a trabajar más por el pueblo, se desempeñarían de otra manera, porque hoy nadie trabaja por gracia”. En cuanto al monto, dijo que se debería manejar a nivel gubernamental, que sabrían cuánto puede aportar para un edil.

MARY

Por su parte Mary, indicó que un edil es un representante del Poder Legislativo departamental, cuyos beneficios son; el combustible, el transporte, viáticos.

El monto será de acuerdo a la tarea que cumplan o según la distancia que van.

Opinó que si los diputados, que son 99, ganan, ¿por qué los ediles no? Estoy de acuerdo que sí, el monto deberá estipularlo el gobierno.

Esta sería una manera de incentivarlos a trabajar más.

ALEJANDRO

Alejandro dijo que el edil es quien representa al pueblo, y recibe las inquietudes para luego platear soluciones. En cuanto a los beneficios, indicó que reciben viáticos, según la tarea que vayan a realizar. No sabe a cuanto equivalen y está de acuerdo en que deben ganar un sueldo mínimo, lo que cambiaría su forma de trabajar.

ISMAEL

Respecto a los beneficios que tienen los ediles, Ismalel mencionó que no pagan patente, pero no sabe a cuanto equivale, “será según el modelo”. Para ganar un sueldo, “tendrían que por lo menos dejar de percibir los beneficios que tiene ahora” y el monto, “tendría que ser de acuerdo al trabajo que realicen, es decir, si tienen que cumplir un horario todos los días o si deben presentarse a veces en la junta para votar un proyecto. No todos son iguales, pero quizás a algunos les moleste perder esos beneficios”.

FEDERICO

Federico dijo que los ediles tienen el beneficio de no pagar la nafta ni la patente. En cuanto al sueldo, manifestó que lo merecerán dependiendo del trabajo que hagan.

Añadió que quizá para algunos, un sueldo no les convenga, porque quizá sea mejor no pagar la patente.

BERTA

Berta dijo que los ediles deben tener algunos beneficios, y si bien no estaba muy al tanto del tema, mencionó que no pagan las matrículas de los coches, tienen determinadas cantidad de pasajes a Montevideo, y que le dan a todos lo mismo, los que no los utilizan, se los dan a alguna persona que lo necesite.

Opinó que los ediles podrían percibir un sueldo, ya que para cumplir su trabajo deben perder horas de descanso, y además tienen gastos, pero siempre que no se le den beneficios, “porque si no ya sería demasiado. Además muchos de ellos son empleados públicos y en ese caso será difícil que los apoyen”.

Agregó que todas las personas son diferentes, no todas piensan igual ni todas administran su dinero de la misma manera, es decir que el hecho de percibir un sueldo fijo o no, podría ser positivo para unos y para otros no.

“Algunos tienen coches caros y les sirve no tener que pagar patente, y otros no tienen auto, entonces habría que preguntarle a ellos qué prefieren en su mayoría, porque la mayoría siempre tiene la razón”.