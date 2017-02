“Es una persecución hacia mi persona y mi familia”, dijo poseedor de La Vasca

Richard Bordenave, dialogó extensamente con EL PUEBLO para dar a conocer su opinión sobre la situación en que se encuentra el predio de “La Vasca” del que actualmente es poseedor. Al respecto aseguró que la Intendencia de Salto nunca lo intimó al retiro de los casi 50 vehículos que tiene para desarmar y en su caso vender como chatarra.

“Yo tengo los derechos posesorios, fuimos a dos juicios, en total fueron tres pero uno fue anulado porque lo hicieron mal al trámite. La primera vez me nombran poseedor y la Intendencia no apeló. Después la Intendencia inicia un trámite reivindicatorio en un fallo que acá no me fue favorable pero lo apelamos y lo ganamos. Este juicio viene desde el 2011 hasta ahora”, comenzó diciendo Bordenave por el conflicto judicial que mantiene con la comuna.

“Me molesta que se hizo público algo que es privado, yo tenía un boliche que era La Vasca, después le cambié de nombre y se llamó Extremo Sur. La creciente me arruinó y tuve que arrancar de cero, así que cambié de rubro. Como yo soy mecánico y tengo un taller de chapa, pintura y electricidad fuimos asociando eso. No es un puesto de chatarrería. Hay varios autos que están funcionando y están ahí para ponerlos a la venta, la mayoría de ellos están al día con la Patente. Nosotros vendemos partes de autos y lo demás lo reciclamos, vendemos muchas partes de vehículos por Mercado Libre y como hacemos chapa y pintura, utilizamos muchas partes de esos autos. Lo que ya no sirve más y es chatarra lo vendemos para la chatarrería”, agregó.

“La Intendencia no está diciendo la verdad porque no hay ninguna intimación, lo que tuve fueron varias notificaciones a que sacara los vehículos de la vía pública y eso lo hice. No hay ningún vehículo en la vía pública y tampoco hubo intimación alguna. Se expresa mal la Intendencia e interpreta mal la ley porque la ley dice -vehículos en situación de abandono- y ahí no hay vehículos abandonados porque hay un responsable, que soy yo. Si se genera algún daño hay un responsable y yo me hago responsable. Incluso fue el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) a controlar la parte de los mosquitos y no se encontró nada. Si uno mira las motos que tiene la Intendencia en depósito, esas sí están con un pastizal que prácticamente tapa los vehículos y ahí sí debe haber todo tipo de alimañas y es un predio municipal. Si van a ver a donde tengo los vehículos pueden ver que está limpio, se mantiene fumigado y con el pasto corto, es nuestro lugar de trabajo porque si uno se tiene que tirar abajo de un auto a sacar una parte tiene que estar limpio. La Intendencia se equivoca también cuando se refiere al cuidado de la rivera (del río), porque estamos en frente a una planta frigorífica que despide un olor desagradable y eso sí le hace mucho mas daño al turista que pasa por la zona”, dijo Bordenave.

“Quizás hay gente a la que no le gusta lo que hay ahí pero yo soy un empresario y tengo RUT (Registro Único Tributario). Por eso creo que es un ámbito más político. Yo le di a entender al intendente (Andrés Lima) que no soy simpatizante de su sector político y tampoco lo era de Germán Coutinho (cuando el juicio comenzó en el año 2011 y Coutinho era el intendente). Yo soy de la lista 1, era de Malaquina, fui Convencional Nacional, tengo un diálogo permanente con el Senador Amorim y soy de esa franja”, agregó.

Sobre su relación con las actuales autoridades departamentales dijo: “nosotros teníamos un diálogo, el 11 de febrero de este año me citó el propio intendente y me preguntó qué solución teníamos para eso y ahí le dije que teníamos una solución. Yo necesitaba unos viajes de relleno para donde tengo una canchita de fútbol para que no me agarre la creciente para estragar los vehículos y yo ponía una estera de juncos para que no se viera y hacía una cosa bien hecha. Quedamos con el diálogo abierto y me extraña hoy que con ese diálogo salgan a hacerlo público en lo que es un daño moral no solo hacia mi persona y mi trabajo sino también a mi familia. Además, ponen como que si fuera patrimonio histórico y yo tengo documentación de que no es patrimonio histórico, porque yo nunca fui notificado de nada, de que no podía hacer reformas ni nada”.

Bordenave afirmó que habita la casona desde fines de 2009 y arrancando el 2010, “era conocido de la persona que vivía ahí, tuvo problemas familiares y se iba de Salto, por eso llegamos a un acuerdo de que me iba a vender los derechos posesorios porque él estaba desde el 79 ahí. La Intendencia tuvo totalmente descuidado eso, porque fue algo que le donó la Caballada en el 77 y nunca tomó parte de la finca. En el 2010 yo saqué toda la documentación y figuraba como edificado cero, o sea que ni siquiera regularizaron eso en Catastro. Por magia, en el 2014 saco una Cédula Catastral nueva y sale que tiene una superficie edificada y yo ignoro cómo hicieron eso porque yo hacía cuatro años que estaba y nadie fue a tomar ninguna medida.

Yo creo que es una persecución hacia mi persona y hacia mi familia. Me están exponiendo a que digan cualquier cosa, como que yo no tenía casa y me metí para adentro, a que puse una chatarrería cuando no es chatarrería, eso es un atentado a mi familia. La Intendencia se enteró que eso era municipal cuando yo fui a sacar los permisos para la habilitación comercial, no sabían de quién era esa casa. En el 2009 o 2010, ahí ellos inician una investigación y me inician el desalojo. Acá tenemos que si usted descuida treinta años esto y yo lo cuido, yo lo adquiero, eso es una prescripción treintenaria, tenemos recibos desde el año 83 de quien me vendió la casa. Eso ya está, ahora el que lo tiene que decidir es un juez, momentáneamente no voy a iniciar la prescripción porque la Intendencia se podría oponer pero la calidad de poseedor no me la van a quitar y las mejoras que hice en la casa que son miles de dólares tampoco”, concluyó Bordenave.