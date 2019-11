«Continuar con el emprendimiento familiar me brinda orgullo»

El arribo de Carla a Inmobiliaria Agraciada, se produjo hace cuatro años por solicitud de Pedro, su papá. Ser visionario, que supo realizar su entrega durante 43 años a una empresa que continúa brindando sus servicios a una amplia y fiel clientela.

En sus comienzos, Pedro ocupó un espacio por calle Agraciada como emprendimiento familiar para instalar la empresa y es de allí que surge el nombre comercial.

Actualmente Carla junto a su hermano Leandro y Ana Scirgalea, que también forma parte de la familia, llevan adelante Inmobiliaria y Gestoría Agraciada.

Carla es mamá de cuatro hijos, tres nietos y una más, que muy pronto llegará.

Cómodamente sentadas con Carla en su oficina, nos entregamos a un diálogo ameno para EL PUEBLO, de ésta manera:

¿Cómo la recibe el rubro cuando se integra al equipo de trabajo?

Acostumbrada a la tintorería como actividad laboral, creo que aquí, fui muy bien recibida.

Tanto de parte del equipo de trabajo, como de todos los clientes que estaban y de los que comenzaron a serlo con el tiempo.

Para mí es un gran desafío, he realizado muchas actividades distintas y cuando éstas me gustan, pongo todo de mí para que salgan lo mejor posible.

Llevo éste último año de trabajo sin papá, con mi hermano Leandro y con Ana, que son una gran guía para mí.

Mi hermano es mi apoyo, ya que en cuanto a lo legal, por el hecho de ser Abogado y Escribano, me asesora en todo. Además, Ana en la parte administrativa hace muchos años que nos acompaña y es muy importante para mi su apoyo.

Tengo mucho que aprender y tratar de modernizar nuestro sistema de trabajo.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Creo firmemente que es continuar afianzando a la empresa. De verlo a papá llevar todo adelante, me da el impulso para hacerlo.

Entre lo que me corresponde hacer, está llevar adelante el acondicionamiento de las casas, involucrarme con los albañiles, la ferretería, colocar los carteles. Y, mostrar casas es algo que me gusta.

Tanto con los clientes ya creados, como de los posibles clientes, asi como de los inquilinos.

¿Qué le ha resultado más difícil para concretar un negocio?

En las ventas, es poder llegar a un acuerdo de las dos partes.

Siempre va a depender de la situación, del momento. Es un gran desafío.

Y en cuanto a alquileres, como ciudad turística y universitaria, ha generado en Salto un movimiento que no tenía.

¿Cómo ha sido el año para un balance en el rubro?

Fue bueno.

En alquileres podemos apreciar una baja en precios, con el fin de que pueda alquilarse. Porque además, cuando surgen entregas de viviendas por diferentes planes sociales, quedan muchas casas vacías para los propietarios.

Pero hubo un cambio y hay más movimiento.

Ya no es lo mismo en ventas, donde creo que se está esperando una estabilidad económica.

El que es inversionista, espera haber que puede pasar.

¿Perjudica el dólar en el negocio actualmente?

Todo depende.

Depende a que se dedique y de cuanto es su ingreso.

Pero para los que ganan en pesos, es un momento difícil para endeudarse.

Pasa lo mismo para aquel que se endeuda en Unidades, tanto reajustables, como Indexadas. Se está meditando como precaución.

¿Continúa la Inmobiliaria, con una clientela fiel?

Sí, claro. Mi papá ha sido un genio en ese sentido.

Aunque como toda empresa, deseamos reforzar la cartera de clientes, logrando llegar a más personas.

Las redes sociales ayudan mucho.

Actualmente, contamos con una página Web que facilita mucho a quienes requieran de nuestros servicios. La van a encontrar actualizada e invitándolos a visitarnos personalmente, en nuestra oficina de Artigas 901, esquina Treinta y Tres Orientales.

¿Qué significa seguirle los pasos a su papá?

El continuar con el emprendimiento familiar me brinda orgullo.

Fue un hombre súper honesto y transparente. Eso para mí, es una herencia fabulosa que me dejaron ambos padres, que hay que seguirla.

Porque aprendí que la gente confía en nosotros y el buen nombre ante todo, es esencial. Un peso importante en el transcurso del camino.

¿Tiene hijos?

Tengo cuatro hijos: Paola, Alfonsina, Juan Manuel y María Sol. Además, disfruto de tres nietos: Timoteo, Donatta, Joaquina y Juana que viene en camino.

¿A alguno de ellos le atrae la idea de trabajar con usted?

A mi hija menor que tiene 20 años, le gusta mucho.

Es la que se encarga de la página Web entre otras cosas. Y pienso que posiblemente tenga ella una continuidad en la empresa. Otra de ellas también colabora…y de lo contrario, se sumará algún otro nieto de la misma forma que me sumé yo, sin pensarlo.

¿Cuál es su meta?

Lograr que nos visualicen un poco más.

Con una llegada a más gente, ya que tenemos una trayectoria, somos una empresa confiable y deseamos esté en su conocimiento, que nos estamos movilizando y actualizando para que continúen confiando en nosotros y se acerquen.

No solo para traernos sus propiedades a administrar, sino para la venta y alquileres que hoy estamos necesitando.

Para el año entrante tenemos además un gran desafío, que es remodelar el espacio físico, con algo más de cartelería incluso, entre otras muchas actividades.

¿Cuál es la expectativa para el 2020?

Lograr capacitarme más, para llegarle más al cliente.

Hace cuatro años que comencé a trabajar cuando aún estaba papá y ahora ya pasó uno sin él.

¡Creo que es un gran desafío!

¿Por qué elegir Inmobiliaria Agraciada para hacer negocio?

Porque contamos con una trayectoria de compromiso y honestidad.

Somos una empresa confiable, transparente, que nos brindamos por entero con el fin de satisfacer al cliente en lo que el necesita.

Con el que creamos un vínculo, que nosotros pretendemos mantenerlo por siempre.