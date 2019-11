«El rol del Rematador Público es fundamental con su mirada objetiva»

Destacando que Gabina trae incorporada la profesión de Rematadora Pública logrando seguirle los pasos a su papá, se siente dichosa con la obtención de su título como tal.

Trae además una experiencia de muchos años en el rubro Inmobiliario, ya que su mamá, principal de L y L Inmobiliaria, supo apuntalar esa entrega diaria donde hoy se encuentran ambas, al frente de ésta empresa familiar.

Con muchos pasajes de recuerdos de su niñez junto a sus padres, por momentos nos contagia esa melancolía y esa felicidad de haberlo vivido y mamado en su esencia.

No podía estar ausente, una de las pocas mujeres Rematadoras Públicas en nuestro Suplemento anual de Diario EL PUEBLO.

Cuando le preguntamos: ¿Porque la inclinación por esta profesión de Rematadora Pública?, nos respondió:

Creo que el tema de los remates, fue algo que me marcó desde que era chiquita.

Papá era Rematador y siempre nuestra familia estuvo vinculada a los remates ganaderos de cabañas y en locales de ferias. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estudiar, no lo dudé.

¿Tuvo además la oportunidad de complementar sus estudios?

Si, también soy egresada de la Universidad Católica en la Tecnicatura de Dirección de Empresas, la cual me ha dejado demostrada su importancia.

¿Qué recuerdos guarda de la época de niñez?

De aquella época guardo los mejores recuerdos.

Éramos con mi hermana Agustina, las que repartíamos los catálogos en la tribuna.

¡Que linda época!

Siempre al finalizar los remates, había fiesta y mamá para esa ocasión nos vestía a las tres hermanas iguales. En esa época se usaba. (Sonríe).

¿Cuáles son las funciones que cumple un Rematador?

El Rematador puede cumplir funciones tanto a nivel estatal como a nivel privado.

A nivel estatal, se le encomienda la tarea de tasar y llevar adelante la subasta pública. Ya sean bienes muebles, bienes inmuebles, semovientes, llave de negocios y todo aquello que pueda ser objeto de negocio.

Y a nivel privado también puede ser mediador de alguna sucesión, alguna liquidación conyugal o en algún tema de familia, así como también tasar y vender todo tipo de bienes.

¿Qué fue lo más difícil de su inclusión en el medio como profesional?

En mi caso, en cuanto a la incorporación del género femenino en el rubro creo que cada día, van surgiendo nuevas colegas. Igualmente faltarían muchas más mujeres en la actividad. Las mujeres a veces, además de contar con otra visión, creo que le hacemos bien al rubro.

¿Qué es lo más costoso económicamente hablando para un cliente, en cuanto a los servicios de un Rematador?

Los requisitos para el ejercicio de la profesión Rematador Publico, están regulados por la Ley 15.508 así como también se deben cumplir ciertos requisitos regulados por la Asociación Nacional de Rematadores.

En cuanto al costo de los honorarios profesionales, también tenemos aranceles estipulados como cualquier otra profesión.

¿Existe la competencia entre Rematadores o se apoyan?

No, no creo que haya competencia. Es un departamento donde nos conocemos todos y siempre tratamos de aportar, cuando así se lo requiere.

¿Pensó en ser Docente?

Todavía no lo he pensado. Además, actualmente yo no ejerzo haciendo remates, pero es algo que lo tengo pendiente y estoy segura que en algún momento llegará.

¿Con que disfruta?

Disfruto de las pequeñas grandes cosas, de estar en familia, con mis amigas, mi trabajo y mis actividades en general. Y de estar con la gente que quiero y que me hacen sentir que la vida hay que vivirla. Sobre todo disfrutarla, a pesar de los tropezones y de los malos momentos que me ha tocado superar.

¿Cuál es el aporte que brinda a la sociedad un Rematador?

Creo que el rol del Rematador Público es fundamental ya que tenemos una visión objetiva de las distintas situaciones que se nos presentan y eso muchas veces ayuda a resolver conflictos entre partes.

Les envío un saludo a todos los colegas, clientes, así como a toda la masa de empresarios del rubro inmobiliario en un día tan especial.

Dándole las gracias a mi colega Mario Supparo, que cuando necesito de un asesoramiento en alguna consulta, siempre está allí para brindarme una mano y apoyando incluso, a todo el rubro.