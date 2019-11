«Para el 2020, es mucha la actividad a desarrollar en la Cámara Inmobiliaria de Salto»

Como Operador Inmobiliario, el Contador Martín Burutarán hace ya unos años que mantiene una presencia activa en el medio y como Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salto, aproximadamente uno.

En nuestra ciudad, podemos contar con una cantidad importante de empresas dedicadas al rubro, por ende un amplio servicio. Donde se destacan diferentes ofertas y demandas. Tanto dentro de un mercado interno, como para aquel usuario que se encuentra en nuestro país con el deseo de invertir.

Compartimos con ustedes el diálogo mantenido en entrevista con nuestro invitado, donde nos brinda detalles de su trayectoria y de la actividad que desea conquistar la Cámara Inmobiliaria de nuestro departamento para un futuro inmediato:

¿Cuándo comienza su actividad laboral?

En el mercado inmobiliario, comenzamos el día 2 de setiembre de 2014.

Nos reunimos tres amigos, cada uno con diferentes profesiones, a la cuales continuamos abocados.

¿Fue muy difícil la inclusión?

Al principio siempre cuesta darse a conocer en el medio, pero tuvimos muy buena recepción de colegas, escribanos, que nos han abierto las puertas, guiándonos por este camino.

Y con el cliente, hay un tema de contacto personal que uno va logrando, independientemente de la publicidad que se realice, para la llegada a diferentes mercados.

¿Cuánto tiempo hace que sumió como Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salto?

Aproximadamente un año.

Estando la misma en momentos de quietud, nos reunimos algunos colegas que ya estuvieron integrándola, a querer empezar a movilizarnos. Algunos que nunca la habían integrado, surgió la posibilidad de reiniciar tareas y es allí que fui asignado como Presidente.

¿Qué califica para tal cargo?

Entiendo que los socios más antiguos, estaban pretendiendo un poco más de renovación y había que asumir el compromiso. De todas formas, me hubiese gustado que las cosas fueran de otra manera, logrando realizar más durante el año.

¿Cómo encontró a la Institución cuando llegó?

La primera necesidad que encontramos, es poder explicarles a los clientes lo importante que es trabajar con Operadores Inmobiliarios que están debidamente registrados. Legales, serios, con una empresa inscripta y totales garantías de un negocio.

¿No se ha dado esta responsabilidad hasta ahora?

Es que así como hay muchos Operadores inscriptos, existe una cantidad importante, que operan al margen de lo que son las normas.

¿Ve muy lejos la aprobación de la Ley que implica al caso?

Es una de las preocupaciones que vienen trayendo adelante, tanto la Cámara Inmobiliaria de Salto, como la Nacional.

Para el Operador que está inscripto, como para el usuario, sería importante un marco legal, en el cual regularse.

Desde que asumió, ¿han surgido cambios dentro de la Cámara?

Algo importante que hemos logrado como integrantes de la misma, es que varios Corredores Inmobiliarios salteños que no estaban afiliados a la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, a raíz del renacimiento de la Cámara salteña, se hayan podio afiliar. Y de esa forma, poder incrementar el padrón de socios.

No ha sido un año productivo en cuanto actividades, pero confío en que todo podrá ir mejorando, dedicándole más tiempo además, ya que este ha sido un año electoral, yo desde mi lugar estoy muy relacionado a la política y eso no me ha permitido dedicarme de lleno a la Presidencia.

¿Qué opina de la competencia desleal?

Principalmente, esta actividad viene del lado de las personas que están dentro del rubro y no debidamente inscriptos.

Si alguien desde su casa, con un teléfono y sin estar en un local instalado debidamente, no aportando además a los diferentes impuestos, se puede dedicar a la intermediación inmobiliaria, es la principal competencia.

¿Si lo ponemos en una balanza, tiene un peso importante?

Creo firmemente que la gente ha tomado bastante conciencia de este tipo de situaciones y de la importancia que implica apostar a una empresa que esté inscripta.

Donde juega un papel fundamental la transparencia, el compromiso y la responsabilidad.

¿Cuántas Inmobiliarias existen inscriptas en Salto?

Son aproximadamente unas cincuenta inmobiliarias debidamente inscriptas y otro tanto que no lo están. O sea que la competencia es bastante amplia.

Los que si contamos con todo en regla y pretendiendo hacer las cosas bien, nos hace peso la competencia desleal.

¿Qué es lo que más se tiene en cuenta como Operador Inmobiliario, a la hora de un negocio?

Aunque el negocio en sí, es lucrativo a lo que apuntamos con el cliente, es a generar una buena relación. Si bien esta es una empresa con fines de lucro y deseamos que se cierre un negocio, lo principal es generar garantías y relaciones de confianza de largo plazo.

¿Qué papel está jugando el dólar hoy?

Las variaciones de la moneda generan mucha incertidumbre y especulación, principalmente afecta a la persona que está buscando para invertir y eso hace que se dificulte para cerrar un negocio.

Además los negocios que se han cerrado, han sido a la baja en porcentajes bastante considerables en los precios. Eso responde a la situación económica de necesidad de vender, aumento del valor del dólar.

¿Cuál es la expectativa como Operador para el 2020?

Principalmente, poder retomar el camino de estabilidad económica.

El hecho de poder hacerlo, genera tranquilidad, termina con la especulación y el mercado se estabiliza. Y eso es bien importante para mantenerse a largo plazo.

¿Cuál es la expectativa para la Cámara Inmobiliaria de Salto?

Esperamos poder dedicarle más tiempo y empezar a cumplir con las expectativas de quienes nos han brindado la confianza de cubrir la presidencia en la Comisión Directiva.

La expectativa de la Cámara, es mejorar la actividad gremial local, lograr organizar más actividades de formación, de información.

Yo creo que va a ser importante el hecho de una discusión sobre la inclusión financiera, que sin dudas se va a dar el año que viene y eso nos afecta mucho como Cámara Inmobiliaria.

Y sin dudas vamos a intentar impulsar el estudio y la discusión de la Ley del Corredor Inmobiliario.