Implantes dentales – Con el Dr. Juan Carlos Abarno

En un día tan especial como el del Odontólogo, quisimos hacerles llegar los conocimientos de un grande en odontología, referente regional y nacional en la especialidad, el Dr. Juan Carlos Abarno.

Hoy hablaremos sobre implantes dentales, un tratamiento que permite volver a tener dientes firmes, pero ante dudas y consultas de quienes los necesitan, les acercamos la palabra de nuestro invitado para que nos brinde sus conocimientos en cuanto a las ventajas con que cuenta este sistema de implantes.

Asi comenzamos dialogando:

¿Qué es un implante dental?

Es una pequeña pieza de titanio similar a un tornillo que se coloca en el maxilar del paciente, como sustituto de la raíz dental y luego sobre el implante se instala la prótesis. Lo revolucionario de este tratamiento es que es el único que nos permite reponer la raíz del diente perdido quedando integrado al organismo. He ejercido la odontología antes de los implantes y pude ver el gran cambio que produjo y las soluciones que ahora podemos ofrecer y que antes de la aparición de los implantes dentales eran imposibles.

¿Es seguro? Porque hemos escuchado historias de personas que les fue muy bien y están encantadas y otras que no tanto.

Sí, es un tratamiento totalmente predecible y tiene una tasa de éxito en el mundo, de más de 90% cuando se realiza correctamente con un buen diagnóstico y planificación previa. Para esto, es fundamental tomar radiografías, modelos y la mejor herramienta de diagnóstico que contamos hoy en día es la Tomografía Volumétrica Digital (TVD) que permite un diagnóstico preciso de la cantidad y calidad de hueso maxilar y tiene un software interactivo y podemos simular la cirugía y ubicar en 3D de manera más precisa dónde se va a instalar el implante.Además, quiero decir que no existe el «rechazo» de los implantes: el titanio es un material totalmente biocompatible, esto quiere decir que el organismo no reacciona como si fuera un cuerpo extraño y no lo rechaza. Lo que sí puede ocurrir y en un mínimo porcentaje, es una complicación o un fracaso, que en gran medida es evitable cuando previamente se hace un buen diagnóstico, una evaluación de las condiciones del paciente y una adecuada planificación de todas las etapas del tratamiento.

¿Se ha llegado a una estadística en los implantados?

Nosotros llevamos las estadísticas de todos los implantes colocados en nuestra Clínica y actualmente nuestro porcentaje de éxito es de 98,6 %; ofrecemos garantía de nuestros tratamientos.

Me parece importante aclarar este punto; para obtener buenos resultados el tratamiento debe hacerlo un profesional especialista en el tema ya que son varios los factores que se deben evaluar para poder cumplir con los requisitos estéticos y funcionales y lograr que los implantes luzcan y funcionen como los dientes naturales.

En este último tiempo hemos notado un aumento en las consultas por una segunda opinión, personas que consultan porque sus tratamientos no quedaron bien y algunos llegan a la Clínica muy preocupados porque sienten que están peor que antes y que algo no está bien.

Esto hace mucho daño a nuestra profesión y a la especialidad, porque estas personas hablan mal de los implantes y esto no tendría que ser así, porque el fracaso no es de los implantes; reitero, no hay duda que los implantes son la mejor opción para reponer dientes perdidos.

¿Y es doloroso este tratamiento?

No, la instalación de los implantes no duele y se realiza bajo anestesia local, pero entendemos que es un procedimiento quirúrgico y que asusta un poco. Esto no debe ser un limitante, nosotros lo tenemos totalmente protocolizado y siguiendo las indicaciones. El post-operatorio es bien llevadero con una leve o ninguna molestia que se controla con analgésicos y antiinflamatorio.

Es un poco más en las cirugías más complejas, cuando se instalan varios implantes y se realiza alguna técnica de regeneración ósea, la zona se puede inflamar (hincharse) o producirse un hematoma, que es totalmente normal y se va al cabo de unos días y el dolor se puede controlar con analgésicos más potentes. Nosotros también utilizamos los factores de crecimiento del propio paciente: Fibrina Rica en Plaquetas (PRF) que además de las ventajas que aporta, aumenta la velocidad de la regeneración de los tejidos y hace que la recuperación sea más rápida.

Hoy contamos con una ventaja más, la incorporación de la tecnología digital que nos permite crear guías quirúrgicas que posibilitan realizar cirugías mínimamente invasivas, es decir sin cortes en la encía, ni suturas, siendo totalmente indolora. Este es un gran beneficio para aquellas personas temerosas que puedan también recibir implantes, asi como los pacientes anticoagulados que no pueden recibir cirugías.

Y también para las personas que no se animan a instalarse implantes por la ansiedad o stress que les produce pasar por una cirugía, o tienen fobia al dentista tenemos la posibilidad de hacerlo bajo sedación consiente con un anestesista en la Clínica

¿Toda persona se puede colocar implantes?

Si, pero como dije antes es importante el diagnóstico previo para evaluar las condiciones generales del paciente.

A cualquier edad, se puede disfrutar de las ventajas que posibilitan los implantes dentales. Debo aclarar que en los menores se debe esperar a finalizar el crecimiento de los maxilares, alrededor de los 18 años.

Soy un convencido de los implantes dentales, veo a diario como después del tratamiento les cambia la vida a las personas, porque la falta de dientes no solo afecta la apariencia y la función, sino también la parte emocional, las personas se sienten disminuidas e incomprendidas y afecta su vida social. Los grandes beneficios de los implantes como comer cualquier tipo de alimento, hablar y reír con confianza con la seguridad de que los dientes están firmes, son cosas que la mayoría damos por sentado, pero cuando se limitan por la falta de dientes, es muy incómodo y angustiante.

Para culminar la entrevista, un mensaje para estas personas que están pasando mal y que no se animan a consultar porque hace mucho tiempo que perdieron los dientes y piensan que su caso no tiene solución, no es así y hoy es posible recuperar su calidad de vida. Desde que se colocaron los primeros implantes al día de hoy ha habido muchos avances y nuevas técnicas, también en regeneración ósea que permite colocar implantes en prácticamente todos los casos.