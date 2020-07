La Directiva de FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, cumplió este 24 de mayo 50 años, trabajando ininterrumpidamente. Y se encuentra integrada por 18 representantes de diferentes zonas del país. En Salto, contamos con una Mesa Departamental de FUCVAM, quien nuclea un total de sesenta Cooperativas. Nuestra invitada Fany Campanella, es integrante de la Directiva de FUCVAM y Representante de Regional 1, conformada por los departamentos de Salto, Rivera, Artigas y Tacuarembó. Quien desde hace 20 años, se encuentra relacionada al Cooperativismo, por conformar Cooperativa COVITAM (Cooperativa de Viviendas de Trabajadores por Ayuda Mutua) desde 1995, para llegar a su techo propio.

Llega al cargo por medio de una amplia votación en las elecciones nacionales y hace 3 años que conforma la Federación de FUCVAM.

Así dialogamos animadamente sobre el tema:

“Nos ocupa todo el tiempo como gremialista, la actualización. Es fundamental en general, estar bien informados, porque es todo muy dinámico”.

¿Con cuántas Cooperativas de ayuda mutua cuenta FUCVAM a nivel nacional?

Afiliadas y en un número muy dinámico, conforman una cantidad de seiscientas cincuenta Cooperativas. Un total de más de treinta y cinco mil familias, a nivel nacional.

¿Cuál es el departamento con más Cooperativas?

Es Mercedes. De 2008 a la actualidad, ha hecho una explosión en cuanto a Cooperativas. Luego está Paysandú, además de Salto.

¿Cuál es la problemática que más ocupa?

Una de las más recientes, es el planteamiento de exoneración por un período de seis meses, a la cuota del pago de aquellos cooperativistas, que ya están reembolsando el préstamo entregado.

No lo conseguimos en totalidad, pero sí en primera instancia, la prórroga de dos meses. Luego hubo otro mes de prórroga y hasta junio no hemos hecho entrega alguna. A fin de mes, seguramente tendremos novedades de la existencia de un nuevo plazo, ya que la Ministra de Vivienda, se ha comprometido a aguardar, mientras perdure la pandemia, por la existencia de mucha gente sin actividad laboral.

También contamos con aquellos compañeros, que esperan el préstamo solicitado para comenzar a edificar su casa, como también aquellos que ya están edificando. Y todo tiene que ser muy equitativo, porque si se comienza a complicar la entrega de partidas para edificar, es ya otro problema que se sumaría.

¿Cuáles han sido los frutos conseguidos?

El trabajo de la Federación es enorme, pero han sido muchos los logros.

Venimos con una Plataforma reivindicatoria hace más de 3 años, por la preocupación más importante y urgente, que es la baja al interés de los préstamos.

En una mesa negociadora, integrada por FUCVAM, el MVOTMA y el propio Presidente en aquel entonces Tabaré Vázquez, es quien solicita a la Ministra de Viviendas, solucionar situaciones ya expuestas, pero el cambio no está.

¿El cambio de Gobierno, ha sido positivo?

Es muy reciente, ellos están “arreglándose en la silla” y la pandemia jugó en contra, pero sí vemos, que hay mucha voluntad.

¿Cuál es la expectativa que se mantiene?

Tenemos muy en cuenta la realidad del país. Vemos al Gobierno optimista, más allá que en la Ley de Urgente Consideración, ni se nos nombra y eso a nosotros nos tiene muy preocupados. Se habla de viviendas en general, pero a las Cooperativas no se las nombra. Nos deja la incertidumbre, de no saber ni donde estamos parados. O todo lo que se hizo hasta hoy, está perfecto en cuanto al tema Viviendas y Cooperativas, o es adrede, como para decir: “Las cooperativas, no van más”. Porque si estuvieran tocando el tema, ¿porque no lo reflejan en la LUC?

Se habla de MEVIR urbano, desalojo exprés, pero no tema de Cooperativismo.

FUCVAM es reconocido a nivel mundial, cuando en el 2012, recibió el premio en la ONU, por Vivienda y Hábitat, y a eso no podemos olvidarlo.

¿Cuáles son las pretensiones que persiguen?

Que todo uruguayo pueda tener acceso a la vivienda digna. Y que ésta sea considerada un derecho y no una mercancía, como hasta ahora.

Los cooperativistas no le damos un valor de mercado a la casa, sí solicitamos un préstamo, para construir nuestra casa y vivir. No para negociar y especular con ella.

Por ese motivo, existe mucha gente en asentamientos.

Mientras se le dé valor de mercado a la casa, van a continuar existiendo, porque va a llegar un momento que el uruguayo que sale a la calle a trabajar para vivir, un día se le dispara el valor de la casa, no puede pagar la cuota y va a terminar en un asentamiento. De eso hay que hablar sin vueltas, con los que están en el tema.

¿Por qué mucha gente, tan uruguaya como cualquiera de nosotros, en un día de lluvia, se encuentran hacinados viviendo en ranchitos de lata, sin tener derecho a vivir dignamente?

Por eso insistimos, en que la política de Vivienda, tiene que ser de interés del Estado y con calidad de vivienda.

Y para despedirnos, los esperamos este sábado 4 de julio en el Día del Cooperativismo, en la Feria itinerante que se llevará adelante en Casa Quiroga, Gral. Líber Seregni y Maciel, durante todo el día, con Mujeres Cooperativistas y emprendedores, conjuntamente con un ropero solidario.

Hay mucho para compartir.

