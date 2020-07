«Para nosotros, el socio satisfecho es nuestro promotor»

Con una vasta experiencia en el medio empresarial salteño, este 28 de setiembre CACSON, cumplirá 36 años a nivel nacional.

Su Gerente en nuestra ciudad Pablo Pimentel, ha transitado junto a la mencionada Cooperativa, estos últimos 5 años aquí y con el fin de conocer sobre su actual desarrollo, con él dialogamos de ésta manera:

¿Cuántos años hace que se desempeña en la Cooperativa CACSON?

Hace 15 años.

Ha significado un gran desafío, ya que dista mucho de mi actividad laboral anterior. Aunque felizmente, me adapté rápido.

Con muchos cursos, mente abierta y escuchando a todos.

Tanto a Directivos, como a funcionarios, abogados, contadores, socios, etc.

¿Con cuántos años cuenta Cooperativa CACSON en Salto?

Con un poco más de 12 años.

¿Qué ha conseguido en estos años la misma?

Hace 5 años que estoy a cargo de CACSON Sucursal Salto y uno de los cambios importantes positivos que ha conseguido la misma, es la ubicación del espacio físico.

Pudimos observar con mis compañeras de trabajo, que no estábamos en el lugar adecuado.

Dimos por finalizado el contrato de alquiler en donde estábamos ubicados y nos mudamos a pleno centro, Uruguay 745.

Fue un gran acierto y en lo personal, una gran satisfacción.

No solo mirando por el buen funcionamiento de la Cooperativa, sino por el mismo reconocimiento de nuestro trabajo por parte del Consejo Directivo, además del placer de poder regresar a la ciudad donde nací.

¿Qué ha necesitado CACSON como Cooperativa para mantener un funcionamiento óptimo?

En primer lugar, fidelidad de los socios. Lograr que ellos nos recomienden, Para conseguirlo, poder brindarle buena atención, innovar y “ofrecer un poquito más”.

Que puedan percibir una estabilidad económica, siendo coherentes en lo que ofrecemos y brindamos, y poder contar con un gran equipo de trabajo.

¿Qué se ha tomado en cuenta luego de una experiencia positiva, con el fin de volver a aplicarla?

Como experiencia positiva contamos con tantas… no tener miedo a los nuevos desafíos, seguir el instinto en los negocios…

Escuchar a los funcionarios que trabajan en el equipo para entre todos, lograr una unión en todo lo que hacemos.

Ha sido de mucha satisfacción, hacer entrega de los obsequios en el Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños de CACSON, entre otros.

Incluso a fin de año, están los socios esperando su agenda de regalo y ésto es positivo.

Hace unos días, obsequiamos para el Día de la Madre vino blanco y rosado y a una señora se le caían las lágrimas de emoción…nos conmovió también a nosotros.

¿Cómo ha logrado sumar socios?

Pienso firmemente, que con una buena atención, mucha publicidad y lograr que los mismos socios la recomienden, como nos está pasando ahora.

Aquí en CACSON Salto, decimos “el socio satisfecho es nuestro promotor” es real, nos está pasando.

Hacemos que se vaya con una sonrisa normalmente.

¿Qué papel juega la creatividad de flexibilización, hacia el socio?

Nada debe estar estructurado, debemos tener en cuenta los tiempos difíciles que corremos.

Por eso muchas veces debemos ver la situación de socio y adaptar nuestra oferta a su conveniencia.

¿Cómo ve al Cooperativismo en el medio?

Es una gran herramienta. Creo que son conocimientos que deberían enseñarse en Educación Primaria y Secundaria.

Veo muchas cooperativas que están saliendo adelante y son una gran alternativa de trabajo.

¿Por qué debemos elegir CACSON?

Porque contamos siempre con una excelente atención personalizada, rápida respuesta a la necesidad del socio, a sus emprendimientos y apoyamos económicamente a cooperativas que recién comienzan.

Ofrecemos con una cuota social, que se ahorre el 50% del aporte del socio y con el otro 50% obtiene: oftalmólogo gratis, con la atención, en menos de 10 días.

Aparatos de rehabilitación gratis por el tiempo que necesite el socio o los familiares directos, asesoramiento jurídico gratuito, becas de alojamiento gratis para hijos de socios que estudien en Montevideo.

Si el socio viaja a la capital también se hospeda gratis por 24 horas.

Descuentos en odontología, escribano y en una cantidad importante de casas comerciales y ópticas.

Se colabora económicamente con los socios que han sufrido desastres naturales como inundaciones y tormentas, hemos apoyado en Salto a muchos de ellos.

Estamos siempre dispuestos ayudar los emprendimientos sociales, hemos colaborado con Cooperativas de Trabajo, con Prefectura, etc.

Y como si todo eso fuera poco, contamos con estadía en forma gratuita por una semana en Camping La Paloma, habilitado en verano para los socios, llevando como invitados incluso, hasta cinco personas.

¿Proyectos en puerta para CACSON?

Pensamos para el año próximo sabiendo que es difícil enviar a los hijos a estudiar, sortear becas de alojamiento en Paysandú, para hijos de aquellos socios que estén cursando estudios terciarios en ese departamento.

CACSON, siempre está dispuesto a colaborar con los socios.

Por eso y mucho más, los invitamos a elegirnos.