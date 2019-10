Testimonio: Con Patricia Olivera

Patricia es oriunda de la ciudad de Artigas.

Desde hace 12 años, su actividad laboral es la de Policía en el mismo departamento.

En diciembre de 2018, vivió una experiencia por demás dolorosa, que la deja imposibilitada de ambos miembros superiores.

Hoy, a los 10 meses del accidente, sigue con yeso en su brazo izquierdo.

Como si todo esto fuera poco, a los meses del accidente, es diagnosticada con un cáncer de mama.



Con todo el apoyo de su familia, logró salir de los trances que el destino le ha impuesto y hoy puede contárnoslo para compartirlo con ustedes:

¿Por qué ser Policía?

Siempre me gustó.

Soy Policía en la ciudad de Artigas desde hace 12 años. Siempre todo transcurrió con normalidad, manejando yo el móvil cuando salíamos a la calle.

El 28 de diciembre de 2018, íbamos a atender un llamado de auxilio a una persona que estaba infartando y en el transcurso del camino, sufrimos un accidente con el móvil policial, tres compañeros.

El resultado del accidente en mi caso, fue fractura de húmero en ambos brazos. Un compañero lesionado en el hombro, ya que se lo sacó del lugar, con otras lesiones y el chofer con unos cuantos traumatismos.

¿Cómo fue la recuperación?

Comencé con la recuperación, pero aún sigo con licencia médica, ya que la fractura esta móvil al día de hoy en el brazo izquierdo.

El medico optó por no hacer la cirugía en primera instancia, era una fra ctura grave y apostó al yeso.

A fin de marzo se consolida la fractura y pude recién recuperar el brazo derecho.

¿Cuándo comienza su problema de cáncer?

En el transcurso que siguió al accidente, pude notar que tenía un nódulo pequeño en el seno izquierdo.

Siempre fui una persona de revisarme y cuando me encuentro ese nódulo, me doy cuenta que era con dolor.

Pensé que podía ser a consecuencia de un golpe por el mismo accidente y que iba a pasar, pero no fue así.

Comenzó a crecer y quedó bien visible, de un tamaño aproximado a nos cuatro centímetros.

¿En algún momento pensó que podía ser cáncer?

No. Pensé podía ser un hematoma, líquido, o algo que pudiera ser por golpes, ya que lo que sufrió más complicaciones, fue la parte superior de mi cuerpo.

¿Cómo es que llega a un diagnóstico?

Cuando pude liberarme del brazo derecho, porque aunque me sentía muy dolorida, concurro a la Ginecóloga para hacerme ver el nódulo.

Jamás pensé que podía ser cáncer. Le tenía miedo a esa palabra.

Mi mamá había fallecido de cáncer de pulmón, pero yo no tenía antecedentes de cáncer de mama en la familia.

Cuando llego a la Ginecóloga, ella se apresura a enviarme a hacer todos los análisis correspondientes, e inmediatamente me marcan una cirugía porque el nódulo estaba visible, aparentemente con características benignas y estaba fácil la extracción.

No sería necesaria una biopsia, incluso.

Me marcan la fecha, voy a GREMEDA y de allí surge que era un tumor maligno.

Me lo retiran y me extraen muestras de los ganglios de alrededor.

Fueron todos muy profesionales, un buen diagnóstico y rápido.

¿Cómo fue el diálogo con el médico luego?

Me dice que no era lo que él pensaba: algo fácil de extraer.

Se encontraron con un tumor maligno y que estaba bien avanzado en tamaño, pero que la piel no estaba contaminada y eso era muy bueno. Ahora estaban a la espera del estudio de los ganglios.

Que estuviera preparada me dijo, para quimioterapia, radioterapia y el tratamiento que tenía que hacer luego de la cirugía.

¿Qué sintió luego del diálogo?

Mucha impotencia.

La primera pregunta que se me pasó, fue “¿Por qué a mí?”.

Y la respuesta inmediata: tengo que continuar y seguir adelante.

¿Cómo transcurrió su vida con la enfermedad?

Dependiendo en la totalidad de una persona que estuviera para atenderme. Higienizarme, comer, cosas de las más sencillas. Para todo.

Pero saber que contaba con el apoyo de mi familia, de mis hermanos y de mucha gente que estuvo a mi lado, me ayudó a ver las cosas de otra manera.

En ese mismo momento, viendo que se puede.

Y justamente cuando uno está en ese proceso, cae en la cuenta de que hay mucha gente que pasa por lo mismo, que ha salido bien adelante y que ha aprendido mucho con la enfermedad.

Eso me está pasando a mí, sacando todo lo bueno de lo que me vino a enseñar.

Las pequeñas cosas, empezando a vivir el día a día, uno empieza a ver con otros ojos, todo.

¿Cuánto duró el tratamiento?

Comencé en junio y realicé cuatro quimioterapias, ahora me toca pasar por treinta dos sesiones de radioterapia y vuelvo a cuatro sesiones de quimio.

¿Qué fue lo que más le impactó de todo el proceso?

La palabra cáncer.

Pero después que uno la conoce y se da cuenta de que puede superar el tratamiento, la trata como una enfermedad como cualquier otra.

Tenemos que aceptar la enfermedad, enfrentarla y recuperarnos.

Todo depende de nuestro yo interior.

¿Cómo está compuesta su familia?

Por mi esposo Nelson también Policía, siempre fue mi gran apoyo dándome solo palabras positivas y diciéndome que si hay tratamiento, vamos a enfrentarlo. También por mis hijas, Débora y Bruna, mi papá y mis hermanos.

Todos, diciéndome que no estaba sola.

¿Pensó por un momento que el accidente podía haber sido el detonador?

Desde el punto de vista del médico, me hizo ver que fue una desgracia con suerte. Porque si no hubiese pasado el accidente, el tumor no se mostraría, entonces cuando yo lo descubriera, iba a ser tarde. Que estaba relacionado con el trauma, que a raíz de ello, se despertó, pero que seguramente ya estaba ahí.

No tenemos certeza de nada, porque antes del traumatismo él no estaba.

Yo usaba el chaleco antibalas y las esposas, justamente donde me apareció el tumor, eso hace pensar que podía haber sido un golpe en ese lugar.

¿Cómo se siente hoy?

Sana, con mucha paz acá en Casa Amiga. A no ser por lo psicológico, nunca me sentí enferma. Me siento curada.

¿Esta apurada para volver al trabajo?

Ansiosa, siempre fui muy activa y con el movimiento, necesito recuperar mi brazo izquierdo.

¿Cuál es el mensaje que les deja a las mujeres que atraviesan este proceso?

Cuidado. Atención.

Es una enfermedad silenciosa y ante la mínima señal y aunque a veces parezca una pavada un golpe o cualquier sospecha, consultar al médico.

Es sumamente importante un diagnóstico rápido, lo mismo que un tratamiento, para poder vencerlo.

¡Y que se puede!!

No hay que temerle ni darle espacio. Y el apoyo de la familia es fundamental.

Soy católica y todo viene para enseñarnos algo.

Así sean los colores que uno nunca se detiene a mirar, escuchar a un pájaro o el sonido del agua.

Es, después de padecerlo… todo diferente.

——–