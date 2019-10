Testimonio: Con Leticia de Mattos



La profesión de Leticia, es la de Peluquera.

Híper activa en sus actividades diarias y con una clientela instalada, prefiriéndola.

Queda embarazada de su hijo Ciro y trabajó hasta el último día de ese embarazo sin ningún problema.

Luego de nacer el bebé, fue alimentado con leche materna y nada hacía sospechar, que podía llegar un problema de salud para Leticia.

Era cáncer en una mama.

Su esposo Javier, mantuvo siempre y aún hoy la mantiene, esa virtud del compañerismo y del compartir todo en familia.

Cuando el destino se ensaña con ella, él supo ponerle el pecho y luchar junto a Leticia.

Hoy lograron salir delante con la enfermedad y así conocimos su historia:

“Estaba instalada con mi peluquería y tanto antes, como cuando estaba embarazada, trabajaba muchas horas diarias”, nos dice Leticia.

¿Cuándo comienza su problema de salud?

Me descubrí un bulto en el seno izquierdo, pero pensaba que era de la leche.

Se me hinchaba y desaparecía. Pero ninguna importancia le di.

Además, ahora me doy cuenta de que no sabía palparlo al bulto cuando apareció. Yo lo apretaba. Pero el doctor cuando me examinó, lo agarró y allí pude ver que es como una pelotita.

Cuando uno lo palpa apenas lo toca, pienso que es porque uno desconoce cómo hacerlo.

¿Se había realizado un control de mamas?

No. Porque como lo hacen luego de los cuarenta, no me preocupé por e so.

¿Cómo fue su primera consulta al médico?

Fui al médico, porque queríamos con mi esposo tener otro hijo.

Pensaba que era mejor tenerlo enseguida del nacimiento del primero y este ya contaba con 1 año.

Y mientras lo buscábamos y estábamos en el apronte, se nos iba otro año. Entonces fuimos al médico y luego de esa charla en la consulta, me recetó Ácido Fólico y demás y antes de retirarme, le dije si podía revisarme un bulto que tenía en el seno.

Me respondió que debíamos hacer una ecografía, que palpando no podemos ver de qué se trata.

Quien me realiza la ecografía, me envía a hacer una mamografía porque no le había gustado lo que vió.

Fue una mamografía de urgencia, en el mismo momento.

Y fue allí mismo me dijo si podía contactar a mi doctor, porque lo que veía no le gustaba.

¿Usted se asustó?

No, porque no entendía nada.

Allí lo supe, caí en la gravedad del asunto.

Porque además en ningún momento me dijo tenes cáncer, me dijeron que yo tenía algo que a ellos no les gustaba y que mi médico me lo iba a explicar.

Pero, sabiendo que había salido mal la ecografía y luego la mamografía…

Llamé allí a mi doctor, me fui para donde se encontraba con los resultados y pasó todo en cuestión de un par de horas.

¿Cómo fue su reacción cuando supo de los resultados?

Me dijo el médico: “yo voy a ser bien realista y te voy a decir que en un noventa y cinco por ciento, es cáncer de mama. Y en un cinco, que no sea. Quiero que de acá te vayas, con ese cinco por ciento”.

Y cuando me abrazó, se delató.

Pude darme cuenta de todo en ese abrazo.

La verdad estoy muy conforme con el doctor, porque me solucionó prácticamente llamando a uno y a otro profesional, solicitando hora para ese mismo día de tarde, para la anestesista para el otro día.

Si yo hubiese estado en perfectas condiciones de salud, me había operado allí mismo.

Pero cuando estuve el día anterior con el médico, al retirarme me salieron llagas y la anestesista me dijo que no podía intervenirme así.

Si algo salía mal, debían entubarme y con la garganta lastimada no podían hacerlo.

Allí me aconsejaron una semana de descanso y me dieron para el otro viernes, convenciéndome para que pensara y me tranquilizara.

¿Volvió a hablar con el cirujano?

Si, lo había hecho antes de verla a la anestesista y me había dicho muy claro: “tenes cáncer de mama, si te llego a operar, se analiza y no es, va a ser un alivio. Pero yo quiero que vos estés consciente.

Y si es, va a salir todo bien, porque ahora el cáncer de mama tiene muchas posibilidades de desaparecer”.

Actualmente creo que a todos nos hablan muy bien. Eso reconforta, haciéndonos sentir mucho mejor.

¿No hubo en este caso ningún otro análisis?

Sí, me hicieron una punción.

El médico antes me había dicho, “podemos hacer la punción, examinar y después operar, o de lo contrario obviamos la punción y ya te opero quitándotelo, dependiendo de lo que decidas”.

Luego también existió la duda por si me quitaba todo el seno, o me quitaba solamente el pezón.

¿Tenía ramificaciones?

Sí, claro, dependiendo de cuán grande sea, es lo que va abarcando en espacio.

Me explicó que si era chiquito, todavía los ganglios estaban a salvo.

¿Y el nódulo suyo se encontraba ya desarrollado?

Sí, era enorme.

Allí le pregunté al cirujano qué opinaba y me dijo: “yo no esperaría a que estén los resultados, porque van a demorar unos diez días. Yo te operaría en cuanto te recuperes de la garganta”.

¿Qué decisión tomó en cuanto a quitar la mama?

Me operan y me quitan la mitad del seno, con doce ganglios. Estaba solo uno tomado, pero decidieron sacar todos los que vieron por las dudas.

Me consultó antes el cirujano, si luego que empezara a operar encontraba que estaba muy ramificado, quitaba todo el seno y obtuvo mi consentimiento.

¿Sin dudas, era muy doloroso?

Cuando me dijeron que tenía cáncer, pensé que me iba a morir.

Todas las personas que han tenido cáncer a mi alrededor se murieron, entonces era para mi una referencia y pensé que moría.

¿Cómo fue todo luego de la operación?

Allí me dijo la oncóloga, que luego de las quimios, posiblemente no iba a poder tener más hijos, porque afecta los ovarios.

Decidimos entonces reservar óvulos, realizando una consulta con un especialista en Montevideo veinte días luego de la operación, bien recuperada.

Porque tuve dos drenajes, luego los puntos y esperé a recuperarme un poquito para trasladarme.

Pero necesitábamos contar con esa posibilidad de tener otro hijo. Nos encanta la idea.

¿El tratamiento funcionó como esperaba?

Comencé con la quimio, se me calló el cabello y luego continué con las radios.

Fueron en total ocho quimios y treinta y siete radios.

¿Qué fue lo más difícil que atravesó con esta situación?

Con lo que más sufrí, fue con quitarle la leche materna a Ciro, porque tenía tan solo un año.

Y no me parecía justo.

Pero además, le pedía a Dios que me dejara verlo crecer a mi hijo. Amo ser mamá.

Todo esto me ha enseñado a parar.

A dedicarle más tiempo a él, a mi esposo y a toda mi gente.

¿Cuál es el mensaje que le deja a otras mujeres afectadas por la enfermedad?

Que hay que quererse y desear salir adelante, buscando hacerlo. Si todavía no han encontrado algo a que aferrarse, siempre hay algo para ser feliz.

Tomar eso por pequeño que sea y disfrutarlo, sabiendo que aún falta en el camino de la recuperación, pero contar con ese disfrute.

Rodearse de gente positiva, sin dudas.

Tengo muchas amigas que se turnaban para venir desde Montevideo y mi esposo fue mi gran compañero, mi apoyo y mi todo.

Eso fue fundamental.