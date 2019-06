Cuarenta años después de inaugurada la primera turbina de Salto Grande (21 de junio de 1979) Salto y la región litoraleña del norte uruguayo es más lo que ha perdido, que lo que ha ganado con ella.

Y nos explicamos. No se trata de que el proyecto y la gran obra en particular no haya arrojado ganancias. Al contrario sus ganancias han sido formidables, en muchos caso mucho más de lo que estaba pensado, pero Salto y la región sólo ha visto pasar estas ganancias.

Otrora la administración de la obra y por lo tanto sus ganancias, eran administradas por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. A partir del gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, esta obra pasó a ser administrada por el gobierno nacional que otorga los fondos para cubrir su presupuesto y se lleva todas las ganancias que son volcados a Rentas Generales.

No nos oponemos al sistema en sí, porque los uruguayos debemos ser iguales y tener los mismos beneficios, así vivamos en lo más profundo del territorio nacional o en la propia y macrocefálica capital.

Pero evidentemente que el aporte no ha sido el mismo. Los salteños hemos sacrificado para lograr la obra un gran atractivo turístico, como lo eran las cascadas de la represa.

Entiéndase bien somos partidarios de la represa, una obra colosal cuyo beneficio para el país no se puede desconocer. Pero como amantes de la naturaleza tampoco desconocemos lo que debimos sacrificar para concretar esta obra.

Por eso cuando se reclama en el entendido que en Salto se hacen obras y se apoyan iniciativas en mayor número que en otros lados, no debemos olvidar que también el aporte que desde aquí se hizo para concretar la represa fue muy diferente.

Salto y Concordia, no sólo fueron pioneros en las gestiones que se debieron llevar adelante para convencer de la conveniencia que significaba el aprovechamiento de los rápidos de Salto Grande para la generación de energía, sino que además bien sabíamos que esta obra tendría un costo muy grande para quienes vivíamos en esta región.

No nos arrepentimos de haber perdido las cascadas. No nos arrepentimos de lo que hubo que aportar para concretarla.

Lo que reclamamos de todos los hombres de buena voluntad es que se reconozca que las diferencias, que hoy se concretan gracias al aporte de la Fundación Salto Grande, formada con aportes de algunos delegados y jerarcas, son justas en cuanto lo que aportamos los salteños ha sido más grande y valioso.

A.R.D.