El viernes 9 de febrero de 1973, fecha hoy bastante ignorada por los uruguayos se puede decir que se inició oficialmente la dictadura en el Uruguay. Aunque no haya mayor coincidencia entre quienes recordamos estos hechos sucedidos hace 45 años atrás, debido a que se toma como fecha de inicio de la dictadura la del 27 de junio del mismo año, cuando Juan María Bordaberry procedió a la disolución del parlamento, es inocultable que la dictadura en realidad comenzó en febrero, cuando se emitieron los comunicados 4 y 7 por parte de las Fuerzas Conjuntas (por entonces integradas por el Ejército y la Aviación).

En tanto el contraalmirante de la Armada, Juan José Zorrilla, uno de los pocos militares que se opusieron al golpe de Estado, se declaraba fiel a las instituciones y procedía a cercar la ciudad vieja, mientras los barcos de la armada tomaban posiciones de combate.

Se trata de una página negra en la denominada historia reciente del Uruguay que habría de desembocar en los 12 años más oscuros del país, cuando ya en Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) había sido derrotado.

Hay mucha gente joven que no sabe ni quiere saber que fue lo que pasó por entonces, que se queda con lo que le dicen algunas personas aún vivas de aquel entonces y sostienen que “ya fue…” aquello. Craso error.

La responsabilidad de cada uno es de interiorizarse debidamente, de informarse, de saber exactamente qué pasó, por qué y cuando.

Son pocas las personas que purgaron y purgan condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos por entonces, mientras que hay otros hechos, como la muerte del Dr. Vladimir Roslik, en San Javier (Río Negro), poco antes de finalizar la dictadura, un joven profesional detenido por las Fuerzas Conjuntas que murió durante la detención. Para los responsables de la misma, porque sufrió un infarto durante la misma, cosa bastante difícil teniendo en cuenta que se trataba de un joven (iba a cumplir 41 años), y para los familiares como consecuencia de las torturas a las que fuera sometido.

Son aspectos a tener en cuenta, porque nunca se aclaró debidamente este y otros asesinatos, no sólo para ubicar a sus responsables, cosa totalmente justa, sino sobre todo para no olvidar el pasado porque como se ha dicho “pueblos que olvidan su pasado están expuestos a repetir sus errores” y vaya si los hubo en aquellos años.

Alberto Rodríguez Díaz