Mañana 10 de diciembre se cumplirán 71 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin duda el evento más trascendente que conoce la humanidad, debido a que mediante la firma de este documento las 48 naciones firmantes se comprometían a respetar los derechos básicos de la humanidad, hasta el momento sacudida por las ambiciones humanas – que a pesar de ello siguen sacudiéndonos – cuando se salía de la segunda guerra mundial.

De las 58 naciones que por entonces integraban las Naciones Unidas, 48 de ellas votaron afirmativamente el texto de esta Declaración Universal, 8 lo hicieron negativamente, todas las naciones de la entonces Europa del Este, la Sudáfrica del Apartheid y Arabia Saudita y dos no asistieron.

En los primeros casos los sistemas totalitarios, tanto de Europa del Este, por entonces nucleados en las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la Sudáfrica del apartheid que violaba varias de las disposiciones contenidas en la Declaración ya no existen como sistemas político.

Arabia Saudita, que esgrimió motivos religiosos para no firmar no siempre ha sido coherente con el espíritu plasmados en esta Declaración.

El mundo de hoy vive otra realidad, muy diferente a la de entonces, pero la esencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue tan vigente como hace 71 años atrás.

La ambición humana, que a veces llega a ser compartida por toda una nación o varias incluso, está en la raíz misma de los conflictos bélicos. Pero hoy, ha mutado de la mano de la globalización y existen intereses que superan las ambiciones de un país o de una nación, por grande que esta sea, para situarse en más allá de lo que piensan o sienten determinados ciudadanos.

En el fondo lo que se imponen son intereses, muchas veces disimulados detrás de diversas multinacionales más poderosas incluso que algunas naciones porque manejan intereses de tantos millones de personas, les “orientan”, les confeccionan su perfil, saben lo que piensan, lo que prefieren, lo que les gusta y lo que detestan.

Es más, cuando alguien aporta sus datos personales nunca sabe en qué medida la privacidad de estos datos está realmente protegida, porque cada vez es más frecuente que estos “paquetes” vayan a parar a manos de gente impensada.

Estos también son derechos humanos y si alguien cree que se hallan protegidos, se equivoca, Mas valdría que pensáramos en las medidas necesarias para “aggiornar” dicha Declaración, hoy totalmente insuficiente.

A.R.D.