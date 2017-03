Se produce hoy el regreso de estudiantes escolares y de los primeros niveles de Secundaria a las aulas. Es más que las fechas de regreso a clases, es un año más de educación y de esfuerzo tanto por parte de los educandos como de los educadores y de quienes fijan las líneas que rigen cada consejo descentralizado.

Más allá de todo lo que se cuestiona del sistema educativo uruguayo, debemos agradecer las bondades, los puntos altos que sigue teniendo nuestra enseñanza obligatoria, gratuita y laica. No se puede desconocer los cuestionamientos que se formulan hoy día a la actualidad de la educación uruguaya, pero tampoco es admisible olvidar los beneficios que esta demuestra.

Coincidimos plenamente en la necesidad de actualizar el sistema, de adecuarlo a la nueva realidad que tenemos hoy y de “aggiornar” la educación a las nuevas tecnologías que suponen grandes ventajas, pero también conllevan un gran riesgo, si les damos un mal uso.

La educación es el tesoro más ambicionado por toda ideología política, religiosa o filosófica porque la formación ideológica de las futuras generaciones es clave para las décadas futuras y la mejor forma de incidir o de alguna forma “direccionar” su elección cuando estas tengan que elegir gobernantes, es incidiendo desde temprana edad en su educación.

Precisamente por este motivo la educación es de los temas más controvertidos permanentemente y aunque nadie lo admita, lo que en realidad se discute son los valores o antivalores -según desde dónde se los mire – que debe contener el sistema.

En buen romance, una generación de jóvenes y gente de mediana edad, que reflexione con profundidad, que cuestione y sepa ver más allá de lo que anda en la superficie no a todos los sistemas les interesa.

Mas diremos, a todos las ideologías les interesa promover y darle visibilidad a los valores y aspectos positivos del sistema que promueve y a su vez esconden u ocultan los antivalores, los aspectos negativos que pueden llevar.

Obviamente que no nos interesa individualizar a ningún sistema en particular, porque a nadie escapa los méritos y antivalores que cada uno tiene.

Lo que pretendemos rescatar hoy, porque es además de justicia hacerlo, es todo lo bueno que sigue teniendo un sistema que esencialmente procura igualar la educación y sobre todo de hacer realidad el derecho de educarse de cada uruguayo, aspecto que obviamente no se arregla con la obligatoriedad de la escuela o del liceo, sino que va mucho más allá de esto.