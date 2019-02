A nivel rural hacer operativas y de forma eficiente una acción multinstitucional junto al Ministerio del Interior para atender los temas de abigeato donde se incorporen, entre otros, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Carnes y el Sistema Nacional de Información Ganadera, las oficinas de Bromatología junto a vecinos y organizaciones locales”.

Este punto establecido en la proclama de “Un sólo Uruguay”, leída en Durazno, no debería de tener ninguna objeción. Es más, a esta altura nos parece absurdo el elemento esgrimido a nivel de la justicia para explicar por qué no se pudo desbaratar antes la maniobra de introducción al país de los 300 vacunos robados en Brasil y pasados al campo uruguayo para ser terminados y vendidos.

Explicaron fuentes de la Justicia uruguaya que si bien podían haber surgido datos de las caravanas del sistema de trazabilidad, los que evidentemente habían sido adulterados. Estos datos no tienen fuerza ante la ley, que se rige por los datos que revela la marca en los vacunos para establecer propietarios.

Se nos ocurre ridículo que a esta altura de los acontecimientos nuestras leyes se sigan rigiendo por elementos que datan al menos del siglo XIX y desestimen los elementos propios de nuestros días, donde la tecnología indica que son mucho más certeros y fidedignos.

Si bien tenemos entendidos que el productor brasileño recuperó sus animales, mejorados y mejor valuados, queda la sospecha que las posibilidades de que el hecho vuelva a repetirse. Vale decir que los controles en este sentido son totalmente permeables y se los puede burlar fácilmente.

No ignoramos que la problemática fronteriza es muy particular y habitualmente quienes allí conviven suelen gozar de posibilidades que no existen en otros lados, pero esto no puede jamás favorecer la delincuencia.

Aquí hubo un robo y una venta y sus particularidades, si ha sido ajustada a derecho o no, debe definirlo la Justicia. No es posible que el MGAP que había adelantado la existencia de “organizaciones” dedicadas al delito en el rubro, maneje información que los organismos de seguridad ignoran o sencillamente no la tienen encuenta.

La complementación entre todas las instituciones mencionadas debería de haberse puesto en práctica ya y también la actualización de las leyes porque en caso contrario sólo se estará favoreciendo al delito.

A.R.D.