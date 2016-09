Alguna vez escuchamos que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a cometer sus errores y obviamente que es así y de allí que importa saber de nuestros antepasados. Cada vez que escuchamos la celebración del Día del Patrimonio nos resurge la cuestión. ¿En qué medida o qué limites deben tener los espacios y los edificios, los sitios dedicados a recordarnos de alguna manera lo que fueron? Esta es la cuestión a resolver.

Las huellas del tranvía en Salto, que aún se reflejan en los rieles que arrancando del hoy Salto Hotel y Casino, llegan por Artigas hasta 18 de julio, con una cuadra y media de extensión. El viejo ómnibus “Reo”, uno de los primeros del servicio urbano y la primera locomotora “La Criollo”, todos símbolos emblemáticos de un Salto que cimentó la ciudad, nos están dando las pautas de lo que fue y lo que es hoy, pero esto no quiere decir que todo debe conservarse intacto, que todo tiene valor y riqueza patrimonial, porque es imprescindible la adaptación a los tiempos.

No tendría sentido que tanto el tranvía como aquellos viejos ómnibus siguieran constituyendo hoy los principales medios de locomoción en una ciudad de 120 mil habitantes. Pero estamos seguros que si encontráramos la forma de convertirlos en un atractivo turístico, seguramente que justificarían tener un lugar entre nosotros.

La educación es sin lugar a dudas una faceta esencial en este sentido, para que las nuevas generaciones no pierdan de vista de dónde provienen, quiénes y cómo hicieron lo que hoy tenemos.

Hoy las nuevas generaciones prestan poca o ninguna atención a estos aspectos. Hay otros aspectos con mayor vigencia, que atraen más la atención, la globalidad, la inmediatez, lo nuevo, lo actual.

No son cosas antagónicas, sencillamente que debemos saber muy bien de qué se trata, de qué estamos hablando. Habitualmente tendemos a hablar sólo de las ventajas de lo nuevo y esconder sus desventajas. Es lo mismo que hacemos cuando hablamos de lo viejo, de lo tradicional.

Más allá del valor de lo afectivo, que indudablemente constituye un valioso tesoro, tenemos que saber y entender que lo más sabio y acertado es la adaptación a los tiempos, manteniendo la potestad de poder decidir qué es lo que podemos y debemos hacer.