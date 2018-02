El Consorcio de la Sociedad Médica sobre el Clima y la Salud, grupo que representa a más de la mitad de los médicos de Estados Unidos y pretende ayudar a quienes delinean las políticas públicas a comprender los peligros para la salud del calentamiento global y orientar sobre qué hacer para protegerse en los próximos años ha advertido en un estudio que piensa hacer llegar a todos los congresistas de aquel país, que el medio ambiente está enfermando a las personas.

A los problemas de la contaminación de las fuentes de agua, de diversas maneras, el aumento de la temperatura y la humedad que apareja la proliferación de los mosquitos, como el Aedes Aegypti y en los últimos tiempos los graves incendios forestales que están afectando el planeta han aparejado la aparición de enfermedades en lugares donde no existían o se las consideraba extinguidas.

“Los doctores de todos los rincones del país vemos que el cambio climático está generando más enfermos”, dijo Mona Sarfaty, una médica y directora del nuevo consorcio.

“Los médicos están en la primera línea y ven los impactos en los exámenes. Lo peor es que los daños los están sintiendo en su mayoría los niños, las personas mayores, de bajos recursos o que sufren males crónicos y las que viven en comunidades negras, afirmó.

El grupo divulgó un informe que explica cómo afecta el cambio climático a la salud e insta a una rápida transición a energías limpias renovables.

El informe “¡Alerta médica! El cambio climático está perjudicando nuestra salud” ha sido distribuido entre los miembros del Congreso estadounidense.

Algunas de sus advertencias claves se relacionan con problemas respiratorios y del corazón asociados con el aumento de los incendios forestales y el aire.

Ni que hablar con aquellos aspectos que tienen que ver con la producción de alimentos y productos agrícolas, animales y demás en cuya producción se manipula cada vez más con productos que no siempre resultan inocuos para las personas humanas.

Vale decir que el alerta médico que se está emitiendo en estos momentos no debería de caer en saco roto. Es sólo una parte del enorme riesgo que nos amenaza y no queremos ver.

La cuestión es asumirlo mientras tengamos tiempo para revertir las cosas, aspecto que muy pocas veces trasciende porque los poderosos intereses que hay detrás no dejan que trascienda y si algún medio escapa a este control es pronto acusado de “apocalíptico” o “sensacionalista”.

No se trata de esto, pero tampoco de ser manejados como conejillos de india limitando el conocimiento de estas cuestiones sólo a la parte que estos intereses les interesa que se conozca. Esto tiene una enorme cantidad de aspectos vinculados, desde la producción de alimentos, la producción farmacéutica para el control de las enfermedades, el consumismo en general y otras.

De allí que siempre es bueno hurgar más y en fuentes confiables.

A.R.D.