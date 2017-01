No se trata de alarmar, sino de despertar conciencia y la debida responsabilidad comunitaria al punto de asumir el riesgo que tenemos instalado muy cerca de nosotros y por lo tanto hacer todo lo que se indica para evitar que nos lleguen estas plagas..

Las autoridades sanitarias, encabezadas por la Sub Secretaria del MSP, Cristina Lustemberg, han explicado el por qué de la alerta roja en la materia que tenemos hoy y se debe a la alta proliferación del mosquito Aedes Aegypti, trasmisor del Dengue, la Chikungunya y el Zika, cualquiera de estas son enfermedades temibles, sobre todo las dos últimas.

Entre los factores que han determinado esta proliferación del mosquito, se hallan las lluvias frecuentes y las inundaciones, ambos factores han estado presentes en Salto en los últimos meses.

Luego de algunas décadas atrás del descubrimiento de la presencia del mosquito en el país, su presencia ha seguido avanzando. Se han tomado medidas como la eliminación de todos los cacharros que sirven de reservorio de agua limpia (esencialmente de las lluvias) para la reproducción del mosquito que pone allí sus huevos y es donde se crían las larvas.

Se han hecho numerosas campañas exhortando a la población a tomar las medidas de eliminación que se aconsejan para disminuir la presencia de estos vectores, pero de todas formas, en los hechos los resultados han sido muy modestos.

El Dengue está hoy entre nosotros y el año anterior se confirmaron por lo menos veinte casos autóctonos, vale decir en personas que no salieron del país y contrajeron la enfermedad.

Se ha confirmado hoy la existencia de un caso de Chikungunya en una persona que aparentemente lo contrajo en el exterior, vale decir que sería un caso importado y también han sido confirmados unos pocos casos de Zika.

La mayoría de los casos que se conocen provienen de los países de la región y en especial de Brasil. La actual temporada de turismo confirma que hay por lo menos un 40 por ciento de incremento de la demanda de pasajes hacia el país norteño, lo que supone también un incremento del riesgo.

Hoy entramos en una etapa más avanzada y por lo tanto más preocupante del tema, porque la advertencia del Ministerio de Salud Pública debe ser tomada con la seriedad y la responsabilidad que merece.

Todo lo que podamos hacer para avanzar hacia la disminución de la presencia del insecto será siempre poco.