La Sra. Rosana Batista policía de profesión en el departamento de Artigas, había denunciado que su ex esposo, violaba sin consecuencias la prohibición de acercamiento impuesta por la justicia debido a escenas de violencia doméstica contra su persona, hecho que había sido denunciado en un par de oportunidades y sin que se hubiera sancionado como corresponde.

Nada se hizo. La justicia decidió “exhortar” al violador a que cumpliera con su condena de no acercamiento, porque “si se portaba mal…”, pero decidió no informar de las violaciones, fueron más de una, al fiscal que había pedido la medida, porque no lo consideró necesario.

El violador terminó asesinando a la mujer y suicidándose, dejando a dos niños pequeños sin madre y sin padre. Un hecho tremendamente lamentable que bien se pudo evitar, si quien debió tomar las medidas del caso lo hubiera hecho y a tiempo, cuando correspondía.

Es más, a raíz de esto y debido a declaraciones del Ministro del Interior, se supo que hay caso en que el acusado rompe la tobillera electrónica que sirve para ubicarlo y no tiene consecuencia alguna, porque la Justicia o quienes deben reportarlo terminan en con un “consejo” al infractor.

Bonomi apuntó contra la Justicia porque la víctima lamentablemente pidió ayuda “y no se la dimos…” dijo.

Está bien reconocer los errores, los defectos del sistema que a veces terminan de la peor manera, como en este caso, pero si no se toman las medidas que corresponden, cuando los casos lo justifican, después de ser debidamente analizados y verificados, de nada sirven, no aportan nada para evitar estos desenlaces.

Hoy todos nos rasgamos las vestiduras. Todos reclamamos que la justicia sea más estricta y esté más alerta cuando haya situaciones como las que fueron denunciadas en este caso, pero honestamente cuando sucedieron estos hechos quienes debieron adoptar medidas más duras contra el violador no lo hicieron.

No es un caso excepcional en la frontera, sobre todo en el norte del país, donde parece haber leyes “diferentes” a las que se aplican en otras partes y sobre todo controles y sanciones muy diferentes, porque quienes tienen que aplicarlas deciden no hacerlo.

Esta es la situación, hoy dos familias lloran a sus seres queridos, pero la situación es muy diferente.

Uno asesinó por propia decisión, cometió un femicidio, considerando que su ex esposa era de su propiedad y luego se autoeliminó para evitar la cárcel, pero lo que más interesa aquí es que alguien carga sobre sus espaldas, dos muertes que pudo evitar…

A.R.D.