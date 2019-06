En estas columnas hemos opinado sobre el proyecto del senador Pedro Bordaberry, que llamativamente nos ha parecido poco profundo. Tratándose de un senador que acostumbra a estudiar muy bien sus proyectos, a argumentarlos debidamente con datos y señales, nos llamó la atención que en esta oportunidad al menos por lo que revela su proyecto no parece haberlo hecho.

Nos explicamos. La pretendida prohibición de prohibir e incluso destituir a familiares de jerarcas públicos que ocupan ya sea puestos de confianza o de cualquier otra naturaleza, podría constituirse en un arma de doble filo que termine haciendo más daño que beneficio.

Nos explicamos, la prohibición e incluso revocación a cualquier título de estas situaciones es absolutamente nociva. Estamos de acuerdo con terminar el amiguismo y los puestos adjudicados a familiares e incluso a la “repartija” de cargos.

Sin embargo es un tema complejo. Por una parte porque cualquier jerarca público necesita contar con un entorno de total confianza, pero además porque a veces un familiar del jerarca reúne todas las condiciones que se requieren para el cargo, aptitud, idoneidad, conocimientos y sobre todo confianza.

En estos casos prohibirle que se presente como aspirante al cargo -como sucedería de aprobarse el proyecto de Bordaberry tal como está, es discriminatorio y sobre todo injusto. Nada tenemos contra aquellos jerarcas que son elegidos de esta forma, casos los ha habido y los hay. La cuestión es entonces saber que criterio se ha usado para su designación.

Cuando se abusa de la potestad de designar en los cargos de confianza a gente que sólo nos inspira confianza, fidelidad, entonces estamos cayendo en el más estricto amiguismo. Nadie de mayor confianza que nuestros familiares y amigos, pero ¿es esta la democracia que pretendemos?

No estamos siendo injustos y tomando por idiotas a la gran mayoría de los ciudadanos que creyeron que sería otra cosa, obrando con justicia social, considerándonos a todos los uruguayos como iguales, con iguales posibilidades de acceder a un puesto público, según nuestras aptitudes y preparación.

¿Sabrá Bordaberry cómo se obró en Salto cuando su sector del Partido Colorado gobernó?. ¿Sabrá quien o quienes se opusieron a llenar las vacantes de la Intendencia por concurso o sorteo?.

Sería bueno que se lo recordáramos porque seguramente no parece haberse enterado.

A.R.D.