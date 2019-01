Una de las cosas más absurdas que hemos oído ha sido la reciente afirmación efectuada en la detención de uno de los ahora procesados por participar en las explosiones de cajeros automáticos, registrada en ocasión del velatorio de un hijo, fallecido al explotar con gas precisamente un cajero.

La afirmación, al ver el operativo de la Policía Republicana, desplegado en la sala velatoria para dicha detención, fue “no respetan nada …”.

Esta es la frase que precisamente nos mueve, porque nos preguntamos, ¿Qué motivó la detención? Quien hoy está en prisión y así seguirá por tres años y su grupo, ¿respetaba la ley y el orden de la sociedad que integra cuando se apropiaba del dinero que pertenecía a otros?

No es esto recurrir a la ley cuando sentimos que está de nuestro lado y desconocerla cuando la estamos violando?

Admitimos que la forma de detención y el oportunismo pueden cuestionarse, pero de ninguna manera rechazarse, en cuanto se hizo en todo momento ajustado a la ley. El hombre detenido estaba debidamente identificado y requerido por la Justicia que había librado una orden de detención.

Por otra parte, en este caso no se hallaba en el seno de un hogar, para el que se necesitaría orden de allanamiento para poder ingresar, sino que la detención se produjo en un lugar de acceso público, que no es un hogar.

Cuando esto sostenemos, no estamos acordando de quienes sostienen que las innovaciones en materia legislativa benefician a los infractores, en tanto las víctimas (en este caso los dueños del dinero) suelen ser perjudicados sin resarcimiento alguno.

Esto trae también otro aspecto necesariamente polémico, que hasta el momento está fuera de discusión. Es que la pretendida reforma de la Constitución que impulsa el senador Larrañaga de ser aprobada instaura el “derecho” de la fuerza pública a allanar durante la noche. Vale decir que la familia puede perfectamente estar pernoctando o dedicada a otras acciones protegidas por la intimidad hogareña y la Policía o los militares pueden allanarla.

Esto es mucho más grave que lo otro. No condenamos el allanamiento en el caso que nos ocupa para detener una persona requerida por la Justicia, en cambio si tenemos fuertes reparos en el caso de los allanamientos nocturnos, los que quedarán al buen juicio de jueces y autoridades.

Nos explicamos, si se aplica debidamente, para tratar de frustrar las acciones de delincuentes, todo bien, lo aceptamos y aplaudimos. Nuestros temor es que se haga con exceso y amparados en el derecho que les da la ley, se persiga y condene a gente inocente, adversarios o sencillamente opositores, caso que no queremos que vuelva nunca más a nuestro país ni a parte alguna.

A.R.D.