Una de las convicciones más habituales de los uruguayos al utilizar las estufas, sobre todo las que funcionan a leña es que hay que cerrar todo el ambiente calefaccionado para que no escape el calor.

Este es uno de los errores más frecuentes, debido a que precisamente el fuego consume el oxígeno, elemento vital para la vida y al consumirse éste se hace imposible la vida. De hecho esta es la principal causa de muerte cuando se pretenden escapar del incendio encerrándose en el baño u otros ambientes cerrados.

Parece una gran contradicción, porque en época de fríos intensos lo que mata en un alto porcentaje es el fuego, el elemento más usado precisamente para combatir el frío.

El año anterior, según la Dirección Nacional de Bomberos, los incendios con la llegada de los fríos se verificaba la muerte de una persona por semana. La mayoría de edad avanzada o de escasa edad, niños que probablemente ni siquiera se hayan enterado del peligro de morir al quedarse sin oxígeno

Es uno de los aspectos que debemos de tener muy en cuenta a la hora de la calefacción tan usada en estos tiempos. La DNB recomienda dejar “algo “ entreabierto en estas ocasiones para evitar que el fuego consuma todo el oxígeno y tenemos que asumirlo porque es la gente que debe luchar habitualmente con estos hechos y se enfrenta a tragedias absolutamente evitables.

Según Bomberos en el 2016 fueron 58 personas las víctimas de los incendios que no se pudieron controlar a tiempo y en el 2017 fueron 45 personas, prácticamente muertes evitables.

En el interior del país y sobre todo en barrios de viviendas modestas, el fuego a leña es una de las formas más usadas para combatir el frío, por eso la cantidad de “leñerías” que aparecen en esta época. En esta situación el riesgo es grande, no queremos caer en un error muy frecuente, de pensar que el riesgo es sólo para las viviendas más modestas, porque un buen número de las víctimas de estos incendios se dan en viviendas de nivel medio o incluso grandes mansiones.

Otros de los aspectos a tener en cuenta es que a pesar de que la calefacción a leña es la más cara en nuestro país. Las posibilidades de conseguir leña, incluso gratis es uno de los elementos que influye para que se use el fuego, aunque necesariamente hay cosas que aprender para tener en cuenta antes de usar este elemento de calefacción.

A.R.D.