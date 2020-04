Esperamos que de esta pandemia nazca un nuevo orden mundial, orientado por seres humanos más sensibles, más solidarios y más amantes de la verdad y la Justicia, conscientes de que integramos un ecosistema del cual somos parte y por eso debemos interesarnos muchos más en el cuidado y la preservación de muchas de las cosas que nos rodean.

Hoy tenemos una gratitud enorme hacia trabajadores y servidores de la población que en otros casos siquiera eran reconocidos porque integran una “masa” que muchos consideran que sólo tienen deberes y no derechos.

Los enfermeros, los médicos, los técnicos médicos, auxiliares y todo el personal de la salud en general que se halla en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Nuestro más sincero agradecimiento.

A las domésticas, a los cuidacoches, a los recolectores, a los maestros y empleados en general de los supermercados y a los trabajadores en general nuestro mayor agradecimiento por lo que hacen en estas circunstancias.

Este primero de mayo nos halla en circunstancias diferentes y nos debe servir para reafirmar la importancia que tiene para la comunidad que integramos, cada trabajador, cada ser humano para entender que nos necesitamos todos y de todos.

Cuando el Policía, el bombero o el trabajador municipal sale a cumplir su tarea nos está cuidando a riesgo de su propia salud y es nuestro deber cuidarlos también, no sólo para que siga cumpliendo con su salud y su deber, sino para que siga cumpliendo su deber como aporte al cuidado de la salud de la población.

Nunca como en estas circunstancias se hace tan evidente que en una comunidad organizada nos necesitamos todos y dependemos de lo que hagan los demás.

En este primero de mayo no habrá grandes concentraciones. No habrá discursos encendidos ni ardientes convocatorias, pero si habrá una valoración concreta, como quizás no la hubo nunca, del valor del trabajo y del trabajador.

Sin este aporte la sociedad sería un caos y le sería muy difícil subsistir. Es uno de los aprendizajes que debemos obtener de esta pandemia que nos mantiene en un confinamiento que cada día se nos hace más difícil de cumplir.

Ojalá lo aprendamos pronto y lo asumamos como corresponde.

Dicho esto, deseamos a todos los trabajadores un feliz día y a los que están circunstancialmente sin trabajo, deseamos que pronto puedan volver a él, por su bien, por el de nosotros y el de todos.

A.R.D.