Hoy es la última jornada habilitada para convocar a la ciudadanía a optar por los planes que ofrece cada partido y es por eso que queremos dejar muy clara una cosa: Uruguay tiene dos excelentes candidatos y seguramente uno de ellos se calzará la banda presidencial en marzo próximo.

Es un privilegio del Uruguay que no debemos desconocer. Tenemos rivales, no enemigos. La cuestión es propia y muy personal, se trata de la credibilidad , de la confianza que nos merecen las personas en lo que dicen y los partidos en sus ideologías, su concepto del ser humano.

Se trata también de ver y analizar las personas que rodean a cada candidato, que integran sus equipos, porque no sólo se trata de lo que piensen hacer, sino si lo saben y lo pueden hacer y ello depende fundamentalmente de sus equipos.

Esta es la cuestión. No podemos olvidar que cuando se instaló la dictadura en nuestro país, como toda dictadura, lo primero que hizo fue anular y desconocer la Constitución de la República y todos los derechos individuales que existían e ir a investigar y pedir explicaciones en los cuarteles era una verdadera utopía.

De allí que en lo personal nos hemos manifestado reiteradamente en contra de la reforma que se habrá de votar el domingo y nos explicamos por qué. Para nosotros no se trata de lo que contiene la reforma, sino esencialmente de los controles, las responsabilidades y sobre todo de la identificación clara y concreta de los responsables de cada acción.

Que no pase como hoy cuando escondidos en una insólita amnistía, todavía muchos autores de delitos de lesa humanidad siguen ilesos paseando por las calles y que no se diga que esto es venganza o rencor, porque lo único que nos mueve es el sentimiento de justicia, igual para todos.

No ignoramos que existen problemas de seguridad y son graves, pero la diferencia es en la forma de enfrentarlos. La represión es sólo uno de varios de los aspectos que hacen a la inseguridad y que necesariamente deben tomarse en forma simultánea.Tomar sólo una no lleva a otra cosa que al fracaso, porque precisamente es lo que estamos viendo, cuando los militares en las calles no tienen una medida clara y contundente que le ponga límites es demasiado peligroso. Los excesos que incluso pueden reunir a delincuentes, extremistas y represores, escondidos tras las legítimas y pacíficas manifestaciones populares. No olvidemos que no hay vacuna contra la corrupción y cuando la premisa con que fuimos formados es de “hacé la tuya” no importa la forma en que lo consigamos, y eso es inadmisible.

Alberto Rodríguez Díaz