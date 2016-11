No es de recibo llamarle “festejo” precisamente a las acciones que habrán de realizarse mañana en nuestro país, porque no tiene este carácter la movida que familiares de víctimas de la delincuencia realizarán. Bajo la consigna de “Basta”, la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE) impulsa una muestra que habrá de exhibir fotografías de los rostros de familiares de víctimas de la delincuencia que han sido asesinadas para ser robadas.

Los rostros de padres, madres y hermanos de estas víctimas de la delincuencia serán expuestos para que no se los olvide y con la consigna de que esto debe terminar, porque cada vez que es asesinada una persona inocente, un poco nos matan a todos, algo nos están robando a todos y nos debe afectar a todos, y todos deberíamos de hacer algo para que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más.

Más allá de que los familiares de las víctimas suelen ser acompañadas en los momentos en que suceden estos hechos, luego generalmente son dejadas de lado, abandonadas tanto por el Estado como por la propia sociedad que olvida pronto estas acciones aberrantes.

La muestra fotográfica consiste en una delicada invitación a la reflexión de un proceso de duelo que debería de involucrarnos a todos, porque cuando estos hechos suceden afecta a toda la sociedad y si somos conscientes de ello no podemos menos que tomar conciencia de la gravedad de estos hechos.

Lejos de movernos una motivación política, tenemos que entender que la seguridad pública está deteriorada. Uruguay, como el mundo entero está sufriendo los coletazos de un consumismo atroz. Un mundo en el que sólo cuenta el “tener”, sea al precio que sea y por lo tanto si otro tiene, poco importa que se lo haya ganado legítimamente, lo que me interesa –lamentablemente – es cómo poder quitárselo, usurparlo, porque si lo consigo seré “alguien”, cosa que jamás seré si no lo tengo y en este camino todo vale, incluso el crimen.

Este es el mundo que hemos formado. Esto es lo que hace que haya tantos sicarios, tanta gente dispuesta a matar por algunos pesos, confiando en que no los descubrirán. No importa a quién ni por qué deben asesinar. La cuestión es tener (dinero) a veces nada más que para seguir comprando drogas…

Y esto no ha surgido de generación espontánea. Es el producto de muchas políticas y acciones que nos han llevado a pensar así, no tanto a nosotros, los adultos que ya tenemos formada una escala de valores, sino a las generaciones jóvenes, a las que se les inculca que de cualquier manera tienen que llegar a tener dinero, fama, bienes materiales…

Luego nos quejamos de las consecuencias de los hechos que estas políticas desencadenan, pero nadie admite que son producto de aquello.