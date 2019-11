No somos partidarios de introducirnos en la problemática de otros países, salvo claro está que esta situación tenga alguna relación nosotros y en un mundo globalizado como el actual es innegable que casi todos los temas la tienen.

En este caso nos convoca la situación de Bolivia. El país andino que mantiene un alto índice de persona oriundas del lugar, los que solemos llamar indígenas o despectivamente “indios”, celebró elecciones presidenciales recientemente y la interrupción del escrutinio durante determinada cantidad de horas, arrojó sombras sobre el resultado electoral.

Esto determinó que hubiera protestas, denuncias y reproches esgrimidos por los manifestantes entre quienes se han registrado heridos y demás.

Ante esto el gobierno encabezado por Evo Morales (también de origen indígena), ha sostenido que el gobierno está dispuesto a aceptar la auditoría y el recuento voto por voto del reciente acto eleccionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tal como lo ha propuesto dicho organismo internacional, con la participación de veedores internacionales.

Pero inusualmente la oposición encabezada por el ex mandatario Mesa no acepta esta fiscalización, entendiendo que las bases de la misma debieron convenirse teniéndolo en cuenta también a su sector.

Esto significa que no se confía plenamente en la OEA, que de alguna manera cuenta con el aval de las Naciones Unidas, que se desestima una de las herramientas propuestas por un órgano internacional que incluso está acusado de asumir posiciones a favor de la denominada “derecha”, en otras ocasiones.

Honestamente creemos que el posicionamiento de Mesa no responde a la lógica, debido a que si hay alguna irregularidad en el resultado proclamado, que diera vencedor en primera vuelta al actual presidente Evo Morales, es la OEA uno de los organismos más indicados para realizar esta fiscalización.

Obrar de antemano con desconfianza no le hace bien a estas auditorías, porque no alcanzarán para dejar de lado las sombras, ni mucho menos para sostener el reclamo de nuevas elecciones en caso de que se confirmarán irregularidades.

En definitiva, creemos que se ha errado el camino y sin tomar posición alguna de antemano, entendemos que se pierde una magnífica oportunidad de verificar debidamente un resultado y se da a entender que salvo que nos favorezca explícitamente, no nos sirve el resultado de estas fiscalizaciones.

Flaco favor se le hace a la democracia de esta manera, puesto que se alintan movilizaciones y manifestaciones que no siempre están debidamente justificadas.

A.R.D.