Días atrás comentábamos en estas columnas las horas complicadas que vivía Bolivia y aunque no somos partidarios de opinar sobre realidades regionales, de las que no somos parte, en esta ocasión y dada la incidencia que pudiera tener en un hecho puntual, como es la elección presidencial en nuestro país, nos atrevemos a sacar algunas conclusiones preliminares.

En primer lugar, tal como sostuvimos en aquella oportunidad, nos parece acertada la decisión del presidente Evo Morales de dar participación a la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar todo lo actuado en el acto eleccionario realizado en aquel país.

Digamos que no somos partidarios de las reelecciones y mucho menos de varias veces como ha sucedido en Bolivia.

Pero de una cosa estan convencidos. Estas decisiones corresponden al pueblo y son los bolivianos los que deben decidir al respecto. Tenemos entendido que incluso ya lo habían hecho, habilitando la reelección de Evo Morales, el primer presidente de origen indígena que llega al poder en aquel país.

Cuando Morales aceptaba el resultado del estudio de la OEA y confirmaba que habría una segunda vuelta, se produce un levantamiento liderado por fuerzas militares y policiales que incluso -según se afirma- buscan a Morales para pedirle cuentas de la situación.

En momentos en que trasciende la renuncia de Evo Morales, para muchos “exigida” por el levantamiento, quedan grandes dudas sobre la cuestión. Se le atribuyen a Morales maniobras para quedarse en el poder, mientras que sus oponentes exigían una segunda vuelta, similar a la que habrá de producirse en el Uruguay, aparece un tercer poder en pugna que es el militarismo, el que para nada se basa en la voluntad popular sino en la armas que porta.

Esto es lo inadmisible. Deseamos que Bolivia decida su suerte de acuerdo a la voluntad de la mayoría de los bolivianos y de allí que jamás aceptaremos que se imponga nada contra el pueblo.

Si ha habido irregularidades deben aclararse. Si debe haber una segunda vuelta para decidir, que la haya, pero jamás aceptaremos una imposición a través de las armas.

Cuando esto escribimos no estamos pensando en Bolivia precisamente, sino en nuestro querido Uruguay, cuyo sistema democrático no debemos perder de vista jamás, por la sencilla razón que pese a las discrepancias, a las diferencias que existen y ojalá existan siempre, nada hay mejor que elegir a nuestros gobernantes, en paz y en orden como corresponde y felizmente podemos hacerlo hoy.

