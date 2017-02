Que el hombre es lo que come no es nuevo, no es un descubrimiento de nuestros días. Pero es también lo que absorbe del ambiente en que vive.

Es así que no sólo el hombre sino toda la naturaleza y por ende el ser humano como parte de ella, está afectado por su propia intervención en el medio.

El próximo martes se conmemora el Día Mundial de las enfermedades Raras, las que se están haciendo cada vez menos raras y más frecuentes.

Las enfermedades autoinmunes, que consisten en un desorden del propio organismo, en el que el sistema inmunológico se siente atacado y acelera sus mecanismos de defensa exageradamente, produciendo mayor daño aún es una de las características de varias de estas enfermedades.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 por ciento de la población mundial padece alguna de estas enfermedades y hay 7.000 enfermedades clasificadas como “raras”.

En el Uruguay se han detectado al menos 8 de ellas, que cada vez son menos raras, aunque según las estadísticas conocidas afectarían promedialmente unas 40 personas cada 100.000.

Una de las recomendaciones que se formulan en estos casos es precisamente tener mucha paciencia, debido a que la etapa del diagnóstico suele insumir mucho tiempo y muchos análisis precisamente porque se consideran que no son casos frecuentes, sino que escapan a lo habitual.

Más allá de lo científico y lo que puede probar la ciencia, hay que reconocer que el hombre (genéricamente hablando) y todos los demás seres vivientes animales o vegetales vivimos hoy en un ambiente muy diferente al que se nos legó y al que incluso nos han dejado nuestros mayores.

Por una parte las nuevas tecnologías nos han dado un formidable avance en algunos sentidos, pero también la obtención de algunos recursos tecnológicos hacen que ocasionemos un enorme daño al medio ambiente, a la naturaleza.

Los residuos químicos que podemos hallar hoy en los alimentos que consumimos son muchos y muy variados y sus consecuencias no han sido debidamente investigadas, precisamente porque hace poco tiempo que se conocen.

Esto unido a que el mercado no está interesado en que se investigue, porque puede tener algo contraproducente para la salud humana y mucho menos menos interesadas en investigar están las grandes multinacionales que fabrican determinados productos porque podría determinarse que el costo ambiental es nefasto.

Cuando nos demos cuenta que en esto nos va la vida, no sólo de nosotros, sino de las futuras generaciones y pretendamos asumir responsabilidades, seguramente que las posibilidades ya no serán las mismas.