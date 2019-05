Es uno de los temas más importantes en toda campaña electoral. La financiación de las actividades, ¿quiénes son los aportantes? ¿Qué actividades tienen en el seno de la comunidad? ¿Cuánto ha aportado en cada caso?

Existen disposiciones legales en este sentido que establecen exigencias y disposiciones, pero hasta el momento los partidos políticos han hallado la forma de eludirlas y aún existen posibilidades de aportar evadiendo dichas disposiciones.

Parece un tema menor, pero esta ha sido la forma más frecuente de corrupción. Es obvia la explicación, pero de todas formas vale la pena. Cuando una empresa o un empresario o cualquier otra persona aporta a una campaña, lo más frecuente es que aliente una forma de resarcirse de ese aporte y generalmente con sumas que van mucho más allá de lo “invertido”.

Y la violación de estas leyes se hace con la complicidad ya sea expresa o subliminal de los actores políticos. Hasta el momento todos ellos o la gran mayoría al menos lo hace. En algunos casos se manifiestan oposiciones, pero que luego no se defienden o lisa y llanamente “se olvidan”.

Así ha sido siempre y el caso más sonado, porque se ha probado que abarcaba prácticamente a toda América Latina, es el de la constructora brasileña Odebrecht, que ha sacudido gobierno en varios países de América del Sur, incluyendo Argentina, Perú, Paraguay, Colombia y “ainda mais”

Famosos mandatarios, como el caso de Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Alan García en Perú y otros han sido salpicados por las acciones corruptas de esta empresa.

Es hora de exigir transparencia y no sólo de anunciarla, porque las intenciones generalmente llegado el momento “se olvidan” o lisa o llanamente se desconocen.

La corrupción debe ser el cáncer del sistema político. Hay que determinar en que grado están realmente dispuestos a hacerlo, quienes se manifiestan a favor de establecer controles a estas prácticas del poder.

Quienes soñamos con llegar a disfrutar un país diferente antes de abandonar nuestro pasaje terrenal, hoy vemos que se van dejado de lado los principales postulados, aquellos que pregonábamos con tanto énfasis.

No estamos estancados en el pasado, pero tampoco estamos dispuestos a olvidar con “cheques en blanco” a quienes desconocieron, pisotearon y violaron los derechos humanos fundamentales. Y esto no significa rencor ni revanchismo alguno, solo “justicia”

Implementar el futuro es esencial. Sostenemos y defendemos este cambio, este “aggiornamiento”, siempre y cuando no se haga “olvidando” los casos aberrantes del pasado reciente.

A.R.D.