En relación a la proclama leída en Durazno el pasado 23 de enero, por parte del movimiento “Un sólo Uruguay”, hay algunos puntos que nos resultan curiosos, no porque no compartamos lo que se reclama, sino por el hecho de que no se plantea la forma de cómo lograrlo efectivamente.

En estas columnas hemos recordado un emblema que pudimos leer en la sede de la Intendencia Departamental de la calle Juan C. Gómez, en ocasión de la Intendencia del Arq. Néstor J. Minutti, el mismo establecía “Si no traes una solución, formas parte del problema”.

Es precisamente lo que se nos plantea cuando leemos algunos puntos de las medidas que se plantean para incrementar la seguridad en el país.

Y los detallamos. Según “El Observador”. Los cuatro primeros puntos en este sentido son:

1) Volver a la policía de cercanía en zonas urbanas y rurales. La eliminación o el achique de destacamentos o comisarías hace que la delincuencia tenga libertad de acción lejos de las zonas rojas o donde las fuerzas del orden trabajan por saturación.

2) Darle garantías a las fuerzas del orden asegurando la presunción de inocencia. Que no terminen detenidos, en averiguaciones, ante cualquier hecho que implique actuación policial.

3) Integrar acciones interinstitucionales y en contacto con la comunidad en cada lugar para prevenir y combatir el delito.

4) Prevención y control en rutas, caminos departamentales y vecinales, así como pasos de frontera.

Por su parte el punto 6) establece que “las penas deben ser de acuerdo al delito. Y no por la voluntad del delincuente en confesar el hecho. Las penas alternativas deben ser acordadas primero entre fiscales y jueces, antes de plantearlas a la defensa de los delincuentes”.

Son estas las medidas que nos despiertan curiosidad debido a que:

1) No estamos convencidos que la presencia policial disuada a los delincuentes, cuando en los hechos hasta a los propios policías los asaltan, rapiñan y matan.

2) Compartimos la necesidad de darle mayores garantías a la policía, siempre y cuando esto sea debidamente controlado para que no se transforme en el temido “gatillo fácil”, presente en otros países donde en los hechos ha dado rienda suelta a las fuerzas del orden para matar a quien se le antoje sospechoso.

3) Con respecto a los controles en rutas y caminos vecinales estamos plenamente de acuerdo. Es más entendemos que estos también deben ser fiscalizados y controlados para que efectivamente se cumplan.

Finalmente compartimos también que las penas deben ser acordadas por la Justicia (Jueces y fiscales), prescindiendo totalmente de la aceptación o no del delincuente.

A.R.D.