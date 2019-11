Acallado el “ruido” de las campañas electorales en la presente jornada todos los ciudadanos uruguayos, esto es básicamente la población mayor de 18 años, sin delitos graves, participamos en la elección de quienes nos habrán de gobernar en los próximos cinco años.

No dudamos que la enorme mayoría de los uruguayos procuramos asegurar las mejores condiciones del país, eligiendo las mejores personas, hombres y mujeres para gobernarnos y lo que consideremos las mejores propuestas, las personas más confiables para dirigir el Uruguay que queremos para nuestros descendientes y es este un bien común para todos los ciudadanos.

En lo que se difiere es en los caminos. Mientras unos confiamos en determinada persona para conducir el país, otros lo hacen en la otra. Nadie tiene una certeza absoluta en esto y gran parte de la expectativa recién comenzará a develarse el próximo primero de marzo.

No es esta una ciencia exacta y por lo tanto es entendible que pensemos diferente, que confiemos en personas y partidos diferentes, aunque estamos seguros que todos buscamos lo mismo: tener las mejores condiciones de vida.

No puede ser un motivo de separación, de división, de alejamiento de unos y de otros. Mañana tendremos que seguir construyendo este país de la mejor manera posible y con la mayor justicia social.

La de hoy debe ser una jornada cívica ejemplar, tal como nos tiene acostumbrados el pueblo uruguayo hace ya varias décadas, más allá de los años oscuros en que no pudimos ejercer nuestros derechos y que debe ser una condición innegociable ¡Nunca más!.

Concurrir a votar, expresar nuestra voluntad, así sea equivocadamente, es un derecho que no debemos de perder jamás.

Nada más lamentable que un pueblo a quien le han suprimido sus derechos.

Votar es un derecho del pueblo, que nunca debemos permitir que lo usurpen las botas.

A.R.D.