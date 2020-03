De asegura que en los pocos días que se ha aconsejado y en algunos casos prohibido la circulación de las personas en el planeta y sobre todo se ha detenido parcial o totalmente la producción industrial, el ambiente se ha recuperado a punto tal que donde se consideraba prácticamente irrecuperable, hoy ya se nota el cambio, las aguas transparentes y hasta la existencia de fauna marina en lugares donde había desaparecido hacía mucho tiempo.

Aún con las reservas del caso, pues no tenemos pruebas fehacientes que demuestren efectivamente esta recuperación, estamos seguros que indirectamente esta terrible y nociva pandemia, que se va llevando miles de vidas, ha tenido un lado positivo y nos enseña, más bien nos muestra, cuáles pueden ser rápidamente las consecuencias de un drástico cambio de actitud frente a la naturaleza.

Estos nos indica que estamos a tiempo en muchos aspectos, diría que en todos, porque a poco la mayor parte del planeta tome en serio la cuestión se notan cambios favorables que nos permiten ser optimistas en cuanto al futuro del planeta que habitamos.

Mucho se ha hecho para destruirlo. La ambición humana desmedida y sin límites nos ha llevado al borde de un camino sin retorno, pero esto nos prueba que aún estamos a tiempo de revertirlo.

Es que hasta el momento el planeta entero está orientado hacia la obtención de riquezas materiales, el cuidado ambiental ha sido no sólo relegado, sino condenado severamente por quienes no piensan en otra cosa que extraer riquezas, así sea sacrificando los bienes de flora y fauna que tantos beneficios nos aportan y exterminándolos.

Estamos a tiempo de tomar conciencia de que somos parte de esa naturaleza y toda actividad humana influye sobre la misma. Explotarla, preservándola y conservándola, es el papel que debemos jugar, porque en la medida que la condenemos a muerte también nos estaremos condenándonos.

Todo tiene su límite y por supuesto que las futuras generaciones nos agradecerán esta actitud.

Hoy el verdadero enemigo es la ambición humana. Las reglas del mercado orientado a tener y tener nos están llevando al despeñadero. Con qué poco podríamos evitarlo, si en realidad nos interesáramos en hacerlo.

Este virus minúsculo y casi imperceptible ha servido para que tomáramos conciencia de cuan frágiles y vulnerables somos. Si seguimos destruyendo y complicando las condiciones de este bendito planeta, seguramente que lo lamentaremos.

No somos predictores del apocalipsis, pero si lectores de una realidad, que aunque quiera ocultarse y evadirse de la visión pública, nos rompe los ojos…

A.R.D.