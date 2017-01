Que el Uruguay es un país caro, es una discusión que pocas veces se ha profundizado. Es decir, más allá de reconocer que no es un país barato precisamente, hay que entender los diferentes factores que inciden en este sentido.

Comenzando por ser un país pequeño, tanto geográficamente como demográficamente, lo que de por sí supone varias limitaciones. Un país pequeño por lo general dispone de menos recursos naturales que uno más extenso geográficamente.

Por otra parte, el nivel de vida de Uruguay si bien no es el más alto de Latinoamérica, está muy cerca de ello y por lo tanto esto supone costos.

Un país con poca gente, tiene un mercado interno sumamente limitado y estos factores entre otros son determinantes al momento de evaluar los costos.

En materia de energía, el Índice Medio de la Canasta indica que los uruguayos tienen un gasto de casi 2.000 pesos mensuales, exactamente 1.931,8 pesos mensuales y se incrementó un 8,9 por ciento en el 2016, y este costo se considera el más alto entre los países de la región.

El costo de la energía industrial es considerado sumamente alto en el país y es un factor determinante al momento de competir en el mercado internacional.

Uruguay, un país dependiente energéticamente ha dado pasos muy importantes en los últimos años para disminuir esta dependencia y explotar al máximo sus recursos naturales en la producción de energía.

Es así que la hidroelectricidad hoy aporte un gran porcentaje de la energía que requiere el país y a su vez la energía eólica y la solar constituyen un complemento muy importante en el rubro.

Aún así la energía en el Uruguay tenía hasta poco tiempo atrás un costo que era más del doble de lo que costaba en Argentina, situación que hoy cambió bastante y este costo se acercó mucho al de Uruguay, tanto en Argentina, como en Brasil y Chile.

De todas formas, la cuestión en nuestro país será siempre determinar qué nivel de confort pretendemos, qué costo tiene el mismo y cuánto estamos dispuestos a invertir cada uno de los uruguayos para alcanzarlo, porque el Estado no tiene otra forma que recaudar para pagar costos de financiamiento exterior, que a través de los impuestos y las tarifas públicas.

Esto depende esencialmente del tipo de gobierno que elijamos, de la honestidad (que no haya corrupción), la prolijidad y sobre todo de la idoneidad de los hombres que elijamos para la conducción del país para hallar fórmulas sustentables.

Mientras sigamos manipulando estos temas políticamente, tratando de arrimar agua a nuestro molino, en lugar de manejarlos como políticas de Estado, que estén por sobre estos mezquinos intereses, seguiremos siendo lo que se llama una “república bananera” en que se aspira a acceder al gobierno para sacar provecho propio, directa o indirectamente…

Alberto Rodríguez Díaz