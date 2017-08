En muchos países, la vida privada de las personas públicas pierde ese carácter desde el momento en que las mismas

deja de ser anónima.

Nuestro país es bastante respetuoso de la vida íntima de las personas,de sus representantes y así debe seguir siendo.

Se debería diferenciar actos de la vida privada y actos de la vida íntima, aunque ambos están muy ligados.

El concepto de vida privada no es tarea fácil de definir, se la puede entender como el ámbito en que la persona convive con sus afectos, con su entorno más directo.

La intimidad requiere y merece una mayor protección , alguien dijo ” la persona necesita de la intimidad como el organismo necesita del oxígeno”.

En nuestro país la vida intima de los políticos por ejemplo es respetadas, en general la prensa no se ocupa de estos temas más domésticos.

Si hay una separación, divorcio,formación de nueva pareja, llegada de hijos, hijos drogadictos, etc., no se instala en la opinión por la acción de los medios de comunicación, pueden circular en chusmerío de pasillo o en las redes sociales que son administradas con total irresponsabilidad.

Es muy diferente si la persona ha cometido un delito, el ciudadano tiene derecho a saberlo porque forma parte de la honestidad de quienes representan a la ciudadanía.

Si se ha estafado, robado, si se ha cometido un delito de abuso,maltrato,el planteo cambia de rumbo.

Ayer fuimos noticia en los medios nacionales, porque un cura dejó el sacerdocio.

¿ Es lo más importante que tenemos para ser reconocidos?.

Un tema de la vida íntima de un sacerdote que es conocido en su comunidad, pero que no tiene una gran exposición pública.

¿Será que hoy nuestro espejo es el periodismo de países vecinos?.