La constatación de dos casos de infección de perros con Leishmaniasis en la ciudad de Rivera, ha disparado las alarmas, al punto que el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, decidió adoptar medidas especiales de contralor de las enfermedades que trasmite el mosquito Aedes Aegypti y que no son pocas.

El Dengue, la Fiebre Amarilla, la Chikunguña y el Zika entre otras son trasmitidas por este mosquito cuya presencia se ha probado ya hace muchos años en la región. Si bien las Leishmaniasis no es trasmitida por el Aedes Aegypti, sino por un flebótomo, especie de mosquita de menor tamaño, constituye también una seria dificultad a la hora de intentar su eliminación.

Las condiciones ambientales, de aumento de las temperatura y el depósito de agua crean un caldo de cultivo propicio para el Aedes Egypti, mientras que el flebótomo que utiliza al perro como reservorio del causante de la enfermedad se reproduce generalmente debajo de las hojas secas y otros desechos húmedos.

Cabe señalar que la Leishmaniasis puede llegar a ser mortífera para el hombre, que depende fundamentalmente del tipo de la enfermedad que le afecte, debido a que existe de tres o cuatro tipos.

Tenemos entendido que la lucha contra el flebótomo se limita a eliminar los perros callejeros, aunque también se ha hallado el flebótomo que trasmite la enfermedad en otros animales silvestres y a mantener severos controles de diagnósito en humanos..

Aunque que constituye un serio problema, la posibilidad de aparición de la Leishmaniasis en el país, enfermedad de la que ya han habido casos en Salto, parece bastante real. También se ha registrado casos de Dengue incluso autóctonos, es decir contraída en gente que no ha viajado al exterior y aún así no vemos que la población uruguaya haya asumido el riesgo de contraer estas peligrosas enfermedades.

A poco se recorra la ciudad no encontraremos con neumáticos arrojados a la basura, con cacharros de todo tipo, e incluso con dos o tres cacharrerías diseminadas a lo largo y ancho de la ciudad que constituyen depósitos de agua de lluvia ideales para la reproducción del Aedes Aegypti.

Debe tenerse en cuenta que basta un tapita de plástico lleva de agua de lluvia para que el mosquito deposite allí su huevos y las larvas se críen.

La eliminación del mosquito es de por sí difícil, si a ello le sumamos nuestra desidia, seguramente que nos lamentaremos las consecuencias.

A.R.D.