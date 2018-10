Por estos días es frecuente oir hablar de igualdad de derechos, sentirnos orgullosos de tener una educación laica, gratuita e igualitaria, considerando que esto significa que todos los uruguayos tenemos las mismas posibilidades de educación, de formación y demás.

La igualdad de los ciudadanos uruguayos está establecida ya avizorada en la primera Constitución de la República de 1830 y concretada claramente en la reforma establecida por José Pedro Varela en 1876.

La igualdad de la educación en el Uruguay es así admitida incluso por estudios de la UNESCO, no lo ignoramos, pero honestamente no estamos de acuerdo.

Nadie puede ignorar que si tomamos dos niños uruguayos, de la misma edad, uno de ellos con alimentación, vestido y techo asegurado, lo que denominaríamos con un “buen pasar” y el otro sin tener esta situación, con condiciones precarias en los rubros anotados, no podemos pretender que les estamos dando las mismas posibilidades de acceso a la educación, porque aún cuando los dos concurran incluso al mismo centro de estudios y estén en el mismo grado, las condiciones son muy diferentes, la disposición para asimilar conocimientos y probablemente para ser educado son muy diferentes.

Mientras uno está totalmente “abierto” al conocimiento y a la educación y el otro seguramente de ser consciente y responsable, estará preocupado por la situación familiar, quizás sus familiares no tengan alimentación o estén sufriendo las consecuencias de vivir casi a la intemperie.

Conocemos casos y no son pocos en que personas con buena capacidad para los estudios y para incorporar conocimientos se quedaron sin estudiar nada y sin aprender oficio alguno.

Es difícil de entender, pero una educación gratuita no asegura igualdad, porque si partimos de puntos diferentes y no procuramos igualarlos, no procuramos darles las mismas condiciones de partida y durante todo el ciclo educativo, no podemos decir que tenemos una educación que confiere las mismas posibilidades a todos los pobladores.

Mientras no entendamos esto, mientras no terminemos de asumir la realidad no tendremos más que leyes vacías, que teóricamente establecen determinadas situaciones pero en realidad distan mucho de esto.

¿Cómo se arregla esto?. ¿por donde pasa la salida? El Estado tiene la palabra porque es el único que puede dar a todos los uruguayos la misma situación para educarse, que no son lo mismo que iguales condiciones de acceso a la formación y el conocimiento.

A.R.D.