El hombre se resiste a considerarse como parte de la naturaleza y no lo hace de ex profeso, sino que lo demuestra con actitudes y con acciones que permiten calificarle como el mayor depredador, sin que parezca para nada preocupado por los efectos nocivos que sus acciones puedan tener en el planeta.

Pero la sabia naturaleza tiene sus propias normas y fija los límites que en su pequeñez el hombre no es capaz de notar.

No explicamos. Diez años atrás, un terremoto, grado siete en la escala de Richter, devastó Haití, al punto que se considera que 360 mil haitianos perdieron la vida en aquella catástrofe.

Sólo seis años antes, vale decir en el 2004 el mundo conocía por primera vez la palabra “tsunami” (ola en el puerto, en japonés), cuando el mundo conoció la furia del océano Indico, se estiman que las olas en Tailandia, uno de los países más afectados por aquel el primer tsunami que recuerda la historia, alcanzaron más de 30 metros de altura.

El fenómeno se llevó la vida de más de226 mil personas, según las estimaciones conocidas a la fecha.

Aún recordamos algunas escenas, como la de un padre, con su pequeño hijo sobre los hombros, que se hizo presente en el puerto para observar el aún lejano oleaje, que nunca había golpeado con tanta fuerza en la costa y no logró ponerse a resguardo (casi nadie lo pudo hacer), seguramente habrá sido arrastrado.

Vale decir que entre estos dos fenómenos de la naturaleza, tuvo un costo de más de casi 600 mil vidas humanas (algo así como la quinta parte de la población del Uruguay).

Pero existen responsabilidades concretas. Una vez superado el tsunami, aparecieron en las costas del océano, restos nucleares y otros residuos tóxicos que había sido arrojados a las profundidades del mar, en la tesitura que como nadie los vería, no habría quejas, ni protestas.

No se contó con la reacción de la propia naturaleza que una vez que “se enojó” arrojó toda esa basura fuera de sus aguas.

Esto es historia reciente. En un caso han pasado 16 años y en otros 10 años y ya son pocos los que recuerdan estas tragedias, el hombre sigue contaminando, depredando y destruyendo porque la naturaleza sigue soportando esta destrucción.

No deberíamos olvidar que no hay planeta “B” y por lo tanto en algún momento tendremos que pensar en controlar la depredación, antes que sea demasiado tarde, porque una vez que la naturaleza se enoja ya será demasiado tarde.

A.R.D.