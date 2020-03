No es tiempo de impaciencia. Seguramente que la etapa que nos está llegando en cuanto a la lucha contra el virus obliga a erradicar la impaciencia y ocupar su lugar con un enorme grado de serenidad y de responsabilidad social.

No sólo por nuestros familiares directos, sino por todos. El virus no sabe de “estatus” social, no sabe de ideologías, ni de nacionalidades. Seguro que donde encuentra posibilidades de ingresar lo hace y se multiplica.

Nunca como ahora hemos visto una integración social tan grande. Quienes tienen posibilidades y pueden hacerlo “disparan” para el campo, igual que lo hicieran quienes tienen una casa en la playa, junto al mar. Claro está que a quienes viven cerca de allí o habrá de convivir en algún momento o en alguna medida con ellos, no les hace ninguna gracia.

Pero además existe otra dificultad, no sabemos cuánto durará el confinamiento. Tarde o temprano estas personas deberán volver a la ciudad y estarán expuestas.

Todo indica que tarde o temprano todos nos enfermaremos. La cuestión es entonces seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para “pelear” al virus en las menores condiciones posibles.

Por estos días nos hemos encontrado con situaciones de inconsciencia, en personas que sostienen “a mi no me va a llegar…”. Es una ignorancia total. A quienes siguen tomando la cuestión como una broma.

Y no nos referimos a quienes bromean sobre la situación, sino a quienes se comportan irresponsablemente. Bromear sobre la situación, pero haciendo todo lo que la responsabilidad social indica, es a nuestro entender lo correcto.

No debemos exagerar ni caer en el pánico, sino obrar conscientemente, como corresponde, sin poner en riesgo nuestra vida y la vida de los demás.

Nadie en su sano juicio debe salir a la calle hoy sin necesidad o por razones banales, arriesgando su integridad y la de los demás. Es cierto que de todas formas es probable que contraiga el virus en algún momento, pero sin pánico, sin hospitales desbordados, sin tener que aguardar sin éxito un lugar en los respiradores de CTI.

Sabemos lo tedioso que resulta el confinamiento, sabemos del aburrimiento, sobre todo de los niños, pero es hora de demostrar responsabilidad social. De asumir que somos parte de un todo, que navegamos en el mismo barco y por lo tanto los demás dependen de lo que hagamos y nosotros dependemos de lo que ellos hagan.

Es hora de entender que debemos cuidar a los demás, cuidándome.

A.R.D.