Uno de los dos candidatos presidenciales sostenía días atrás que al ingresar a un barrio “problemático” de Montevideo, un joven que le veía le dijo: vos si podés entrar porque trabajas por los pobres…”

Viendo que se trataba de un joven veinteañero, el candidato le dijo entonces: ¿porque en lugar de “adueñarte” del barrio no estudias o trabajas para prepararte para la vida?

La respuesta fue “para que quiero prepararme si no voy a vivir mucho más?. Obviamente que había abrazado el camino del delito como salida a la situación que tenía…

Este es el mundo al que tenemos que enfrentar. Hay quienes trabajamos para forjarnos un futuro mejor y quienes entienden que la cuestión es vivir el hoy, tener, conseguir, a cualquier precio aunque se tenga que arriesgar la vida…

Es la misma irracionalidad que se encuentra en el origen de los ataques a las ambulancias, a los servicios médicos, a los ómnibus del transporte colectivo.

La gente ”razonable” dice, ¿no entienden que el enfermo puede ser su familiar, madre, padre, hermano, abuelo..?

¿No entienden que si atacan estos servicios terminan sufriéndolo en carne propia?

Pero nada de esto se tiene en cuenta. Lo que rige es la política del “hacé la tuya…”, aunque claro está los que la impulsaban y pregonaban en el pasado hoy no aparecen, no admiten ni admitirán jamás que por lo menos se han equivocado.

Todo indica que vamos por mal camino y ahogar en plomo a quienes no tienen otro objetivo en la vida que obtener lo que quieren, aunque sea de otro y aunque tengan que matar para obtenerlo, no es la mejor opción por supuesto.

La seguridad es un tema complejo. Requiere de sembrar hoy para recoger frutos dentro de 15 o 20 años. Pero además no se puede tomar una sola medida, la represión por ejemplo, medida que consideramos imprescindible, sino todas al mismo tiempo porque son tan importantes unas como las otras si realmente queremos ver mejoras en este sentido.

Es importante combatir el desempleo, atender las necesidades básicas, de alimentación e indumentaria de las familias más necesitadas, proporcionar los servicios básicos a cada uno. Mientras no se entienda esto, lógicamente no se entenderá nada y los delincuentes hoy casi niños seguirán en la misma senda: arriesgando hasta la vida para obtener lo que les gusta, porque es lo que saben hacer, robar, violar, matar con tal de “hacer la suya”, porque es esto lo que les hemos enseñado.

A.R.D.