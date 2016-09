Tras más de medio siglo de un sangriento y fratricida enfrentamiento armado que duró más de medio siglo y dejó unos 260 mil muertos y 45 mil desaparecidos. Además de 6,8 millones de colombianos, la mayoría campesinos pobres desplazados. Se firmará hoy en Cartagena el acuerdo de paz entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno colombiano, decisión que luego deberá ser sometida a referéndum, para que sea el pueblo colombiano quien le dé autenticidad, procediendo a su ratificación o rechazando el mismo.

Esta instancia está prevista para el próximo 2 de octubre. Para dar por válido el plebiscito se requiere como mínimo 4,54 millones de votos, el 13% del censo electoral, y la votación se definirá por mayoría simple.

Si bien aún cabe la posibilidad, que el pueblo colombiano se oponga a este acuerdo al que han arribado el gobierno colombiano y las FARC, no puede ignorarse que se trata de una instancia histórica, que abre la puerta para terminar con una de las luchas más sangrientas de la denominada “patria grande” de Latinoamérica. La presentación del texto del acuerdo firmado entre los guerrilleros y el estado colombiano, fue saludada de pie por todos los representantes de las naciones que integran el Consejo de Seguridad de la ONU.

El acuerdo, plasmado en un texto de 297 páginas, incluye temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, garantías para la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, la lucha contra el narcotráfico, justicia, víctimas, eliminación de minas instaladas en las tierras de la región, fin del conflicto e implementación de los pactos.

La instancia es histórica y lamentablemente vemos que hay quienes la siguen mirando “con el ojo chico”, tratando de determinar quién perdió y quién ganó.

Nosotros no tenemos dudas, con este acuerdo gana el pueblo colombiano y más aún, toda latinoamérica que tendrá la posibilidad de trabajar unida para el desarrollo de la región y para encontrar caminos que lleven a una mejor calidad de vida de los latinoamericanos.

Cuando se acallan las armas y dejan paso a la paz, a la mesura, a las discusiones, las deliberaciones y el intercambio de ideas no hay duda alguna: ganan los pueblos pacíficos, los que apuestan a la vida, a las mejores posibilidades para los pueblos.

Quiera Dios que los colombianos sepan asumir el reto de la historia, porque detrás de ellos se alzan las expectativas de muchos pueblos más.