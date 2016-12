Seguramente que la preocupación de todas las familias salteñas en ocasión de las fiestas tradicionales es precisamente el problema derivado del consumo de bebidas alcohólicas y la posterior conducción de un vehículo en el congestionado tránsito de estas oportunidades.

Esta vez, como se viene haciendo en los últimos años se delineó y puso en práctica un nuevo operativo. El resultado de las medidas dispuestas para ordenar el tránsito en la noche del 24 y las primeras horas del 25 de diciembre último, fue muy satisfactorio.

Pero curiosamente lo mismo sucedió en todo el país, donde los accidentes de tránsito (casi todos caerían bajo la denominación de “siniestros”, o accidentes provocados), constituye una verdadera pandemia, la que se lleva más vidas jóvenes del Uruguay, sin embargo entre la Nochebuena y las primeras horas del domingo de navidad no se registró ninguna.

En horas de la tarde del domingo lamentablemente ya no fue así y los siniestros se llevaron tres vidas en diferentes circunstancias. . En Salto hubo uno en las primeras horas del día 25 pero felizmente no fue de mayor gravedad.

En una primera lectura sobre el resultado de este operativo, hay que señalar que seguramente las medidas fueron acertadas.

No es la primera vez que se ha hecho y seguramente habría que pensar si no sería oportuno ponerlos en práctica sorpresivamente y en forma más frecuente.

Pero a su vez, creemos que en esta oportunidad queda demostrado que a poco de tomar conciencia del problema y de saber que habrá un amplio operativo de prevención y control a quienes conducen en infracción, seguramente “ayuda” a evitar la circulación en estas condiciones

Este es para nosotros el elemento determinante. Por más y mejores medidas que tomen las autoridades con el propósito de evitar accidentes, si nosotros no asumimos el riesgo de conducir alcoholizados o sin luces o a exceso de velocidad, es poco el resultado que puede esperarse.

En cambio si tomamos conciencia de las consecuencias que puede acarrearnos esta conducta impropia, quizás sea lo mejor y más eficiente que podamos hacer.

No queremos quitar mérito a nadie ni a nada, pero entendemos que ha habido varios elementos que contribuyeron a que felizmente no se produjeran accidentes de gravedad.

Pero no siempre es así y mal que nos pese, las leyes existen y cuando son bien aplicadas nos hacen ver que no siempre las responsabilidades son las que se manejan y luego se repiten masivamente, sin conocer debidamente los pormenores de los mismos.