Cuando años atrás alguien de esta casa periodística realizó una entrevista a una persona que se ufanaba de ser de “profesión ladrón”, pero a su vez de tener casa propia, hicimos saber de nuestra discrepancia.

Con los años esa misma persona (el entrevistado) llegó hasta EL PUEBLO para pedir por favor una entrevista porque tenía problemas de salud y no tenía ni dónde vivir…

Le consultamos entonces ¿a qué venía, que años antes se hubiera sentido orgulloso de ser ladrón, pero haber conseguido así su casa propia? Porque se había sentido orgulloso de ser un delincuente.

La respuesta fue “la ignorancia, fue la ignorancia, de uno cuando no sabe lo que hace o lo que dice…”.

Pero nuestra óptica sigue siendo la misma. Un medio de comunicación social tiene una gran responsabilidad. No se trata sólo de responder al mercado, o sea de publicar aquello que vende o que tiene más “rating”, si así fuera seguramente deberíamos dedicarnos a la pornografía o darle absoluta preferencia a la crónica roja, sino que consideramos que esencialmente el medio debe tener siempre presente que es formador de opiniones y por lo tanto debe promover valores y no hacerse eco sencillamente de “famosos” o personajes “tenebrosos” porque según se los presente puede mover a imitadores y esto es nefasto.

En esta línea recordamos que Pablo Escobar fue un criminal, que vivió y murió en su ley, pero llevarlo al cine, hacerlo personaje de una novela o de una película es a nuestro criterio lamentable, sobre todo si no se deja muy claro que asesinó, robó y violó a todos cuantos quiso. Esta película a nuestro criterio es una afrenta a las familias de las más de 30 mil personas que ultimó Pablo Escobar.

Pero en la misma línea nos encontramos ahora con la noticia de que una poderosa empresa multinacional ha comprado los derechos de autor para llevar al cine la vida del “Chapo” Guzmán, otro tenebroso asesino, en este caso mexicano, también acusado de miles de crímenes.

Lo más triste de esto es que hay periodistas o en fin…que están de acuerdo, sólo miran los resultados, si son interesantes para la gente, si venden…, no importa para ellos, el fin justifica los medios y por lo tanto el hecho que el mercado lo considere “interesante” les basta. Y así estamos, no vemos lo que realmente hay detrás de ese tipo de acciones.

No importa nada más que no sea el mercado, el resultado económico, la posición del medio en materia de aceptación popular y como dijera alguien hace muy pocas horas “muchas veces al público sin que se lo manejan como rebaño”, se lo engaña, como a los asnos se le muestra la zanahoria muy cerca de sus narices, sin dejarle ver que está atada a su propio cuello con un palo y por lo tanto jamás podrá alcanzarla…

Sabemos que es odioso decirlo y hablar así del mercado, pero lamentablemente es la realidad…

Alberto Rodríguez Díaz