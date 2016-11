El siglo XXI es conocido como el de las comunicaciones, debido a que el avance en materia de las tecnologías de la comunicación ha sido formidable, al punto que hoy es factible comunicarse a todas partes del mundo en cuestión de segundos.

Sin embargo es hoy también cuando nos sentimos más incomunicados que nunca. Vale decir precisamente las tecnologías de comunicación han sido tan mal manejadas que han servido para aislarnos, para dejar de lado todas las comunicaciones positivas, las que utilizan para aprender, para ampliar conocimientos, para informarnos debidamente.

Su lugar ha sido ocupado por aquellas comunicaciones que nos proporcionan placer, que nos muestran cosas, algunas reales y otras “virtuales” que nos resultan interesantes o bien nos conectan con gente a veces recomendables y otras tanta lamentables.

Días atrás viniendo desde Montevideo, el coche interdepartamental ingresó a la ciudad de Paysandú, domingo a la noche allí subieron varias personas, la mayoría por su edad y su aspecto estudiantes universitarios que seguramente cursan en Salto destino final del coche.

Serían seis u ocho muchachos varones y mujeres y todos ellos, apenas se instalaron en el coche sacaron su teléfono celular y se colocaron los audífonos para “sumergirse” en otro mundo.

Vale decir totalmente aislados de quien o quienes estén a su lado, sin interés alguno tampoco en saberlo.

Así viajaron la mayor parte del tiempo.

Esto es lo más sintomático. Hoy cuesta hallar un sólo joven que no tenga un celular táctil con auriculares y no viva “metido” en él, escuchando música o viendo videos a veces absurdos.

Es más, resulta difícil también hallar un solo de estos jóvenes que explique cómo hace para determinar si lo que ve es real o “fotoshop” o una imagen “inventada”. A nadie parece importarle. Lo mismo da. Vale decir que si es real o no, no les importa, siempre se lo trata como tal, así se lo comenta, se lo difunde y ni siquiera se molestan en saber si es algo verídico o inventado.

Sexagenario ya siento que nada tengo que hacer, lo lamentable es ver como gente que uno piensa preparada y capaz de analizar ha sido totalmente dominada por la tecnología, ha perdido su señorío y la posibilidad de usar la tecnología cuando y como lo determine hoy está totalmente aniquilada. Es la tecnología quien domina y el que no está inmerso en ella queda al margen.

Es lamentable, pero totalmente real y en este mundo elegí vivir…