Una de las pseudoencuestas más cuestionables que hemos escuchado en nuestros días consistía en preguntar a los televidentes si ¨los uruguayos piensan en el futuro o prefieren quedarse en el pasado…

Así planteadas las cosas, ¨encorsetadas¨, parecería que los compatriotas optamos por una cosa o la otra. Nada más errado. Incluso entendemos que hay tanto error en una cosa como en la otra cuando las consideramos como verdades absolutas.

Cuando vemos a gente joven que entiende ¨lo que pasó¨ y no podemos vivir en el pasado, nos apena tanta soberbia porque es una verdad inexorable que quien olvida su pasado está condenado a repetir sus errores.

La misma pena que nos da cuando vemos a gente ¨veterana¨ sosteniendo que ¨todo tiempo pasado fue mejor…porque era otra la seguridad, otro el respeto entre las personas, otra la educación…

Más allá de lo que digan estas ¨encuestas¨, siempre manipulables, manejables, porque basta que un grupo de amigos opine en bloque para torcer una tendencia o incluso cuando no se dan otras garantías que la palabra del medio, los resultados resultan harto cuestionables, hay un elemento para nosotros determinantes, que debiera ser tomado como la piedra angular de este tipo de análisis.

Es la explicación de ¨por qué¨ resulta tan errada una como otra posición extrema. Creer que todo lo anterior fue mejor es equivocado. Hubo cosas mejores, entre ellas las que hemos perdido y hoy añoramos, pero también hubo grandes limitaciones, penurias y limitaciones. Vale decir no todo fue mejor.

Ahora bien, el conocimiento empírico, vale decir la experiencia, cuando se trata de un oficio que hoy puede haberse convertido en una profesión, resulta sumamente valiosa y la propia academia la recoge y valora porque mucho de lo que hoy es ciencia se apoya precisamente en lo que fue experiencia.

Lástima que quienes egresan de ella no siempre tienen la humildad suficiente como para asumirlo así.

Vale decir que tampoco hoy es todo mejor, aunque sería necio no reconocer los grandes adelantos tecnológicos que se han logrado.

Tanto una como otra posición radical es errónea y debiéramos aprenderlo de una vez por todas.

A.R.D.