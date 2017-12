Varias veces hemos oído que Uruguay es el país más equitativo de América Latina e incluso que la distribución de la riqueza existente en nuestro país ha sido la mayor de toda América en los últimos tiempos.

Es una afirmación que rechazamos tajantemente. No sabemos si esta referencia es al Uruguay, donde los integrantes de las Fuerzas Armadas se jubilan con poco más de 40 años y con un sueldo mayor al último recibido; al Uruguay donde la mayoría de los médicos cobran más de 150 mil pesos; donde gerentes de bancos y otras empresas similares ganan algo así como 10 mil dólares por mes.

O si la referencia es al Uruguay donde las jubilaciones mínimas apenas superan los 10 mil pesos (algo así como 380 dólares) o los sueldos mínimos que hasta que finalice el año 2017 será de poco más de 420 dólares ( $ 12.265).

Por eso cuando escuchamos a algún legislador usar el argumento de que se opone a gravar más las jubilaciones militares, porque sería “discriminatorio”, nos parece sinceramente ridículo. No creemos que sea este realmente el argumento que se defiende, sino alguna motivación política especial.

No tenemos nada en particular contra nadie, pero es innegable que esto no es equidad, precisamente. Si hacemos números, no creemos que los oficiales militares que están jubilados con estos sueldos sean muchos, pero en cambio son cientos de miles los trabajadores que ganan sueldo mínimo y los jubilados o pensionistas que reciben una menguada pasividad.

Cuando se sostiene que uno de los problemas que tiene el Uruguay, es que la expectativa de vida es cada vez más extensa (80 años en los hombres) y más aún en las mujeres, nos llama la atención de que nadie se acuerde de que estos militares se jubilan con poco más de 40 años.

Tampoco se hace mención a que hay militares encarcelados, por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar que cobran jubilaciones cercanas a los 500 mil pesos.

Hablemos claro, la equidad según el diccionario consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. ¿Podemos sostener entonces que el Uruguay es un país de equidad?

Sabemos que no todos los militares cobran sueldones, ni todos los médicos, ni todos los gerentes, pero hay unos cuantos y no creemos que sacarles algo de la forma que sea para financiar el déficit que genera, por ejemplo la caja militar sea injusto precisamente.

A.R.D.