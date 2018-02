El “sindicalista” argentino Marcelo Balcedo tenía más de 6 millones de dólares bajo diferentes formas en nuestro país sin que hasta ahora nadie sepa como ingresó ese dinero en efectivo sin control alguno.

Además de ello, había comprado un par de fincas muy valiosas, aparentemente al contado, poseía y usaba una docena de lujosos coches matriculados en Argentina que nadie sabe cómo ingresaron al país, porque no había registro en ninguna parte y seguramente no lo hicieron volando.

En Argentina está requerido y es investigado por su presunta vinculación a la banda de narcotraficantes de la provincia de Santa Fe, conocida como ¨los monos¨, uno de los grupos mafiosos más tenebrosos de los que se han instalado en el vecino país.

En el Uruguay está acusado de lavado de dinero, tráfico de animales, la eliminación de media hectárea de monte natural, además de otros delitos, acusación que será concretada formalmente en las próximas horas.

Pero si alguien piensa que aclarando el caso Balcedo, definiendo el destino final tanto de su dinero, como de sus bienes terminamos el problema y solucionamos la situación que ofrece Uruguay en este sentido, está profundamente equivocado.

Si Balcedo ingresó este dinero en efectivo -porque no estaba ingresado al sistema bancario – si desmontó media hectárea de monte natural, si ingresó una docena de coches de alta gama sin que nadie lo notara, además de otras irregularidades, es porque hubo más de un control que miró para otro lado.

Este es el tema, no nos olvidemos que cuando se investigó la ruta del dinero ¨K¨ se probó que hubo una estancia comprada en casi 20 millones de dólares supuestamente también al contado, luego se fraccionó dicha estancia cuando legalmente no se podía hacerlo, pero alguien autorizó y por lo menos miró para otro lado, nunca quedó claro quién había sido.

Significa que esto no ha comenzado con Balcedo, que seguramente hay mucho más para investigar y el sistema está vigente o sea la eventualidad que pudiera repetirse reiteradamente está abierta. Por lo tanto este es el gran tema para nosotros. Hay controles que por lo menos están fallando, por no decir delinquiendo y la investigación en nuestro país no puede agotarse en el caso Balcedo, sino que allí debería recién iniciarse si realmente pretendemos cerrarle las puertas al delito que mueve más cantidad de dinero.