Las manifestaciones del ex jefe de cuartel General Artigas de Salto, el entonces Cnel. Rivera Elgue, sosteniendo que de haber actuado en forma más exigente los mandos militares del período dictatorial seguramente los detenidos desaparecidos habrían sido más.

La afirmación de Rivera Elgue, designado próximo sub secretario del Ministerio de Defensa, es realmente inconcebible. No parece condenar con la firmeza que corresponde los crímenes aberrantes, porque nadie puede ignorar que todos los detenidos desaparecidos de entonces fueron asesinados, vale decir torturados hasta la muerte, sino que aplaude cierta “benevolencia” (¿?) que permitieron que estas personas conservaran la vida.

En ningún momento habla de ley, ni de justicia, porque para el hoy Gral. Rivera Elgue seguramente no son más que letras escritas en un papel intrascendente.

Encima hay quienes salen a defender esta posición diciendo que hay muchos uruguayos “hartos de que se les hable del pasado y quieren ocuparse del futuro.

Deberían de saber que existen heridas que no han cicatrizado, que hay padres, madres, hermanos e hijos que siguen preguntando por sus familiares y sobre todo buscándolos para saber donde llevarles una flor.

SE hace mal cuando se cobija directa o indirectamente a los asesinos que han sido capaces de torturar hasta la muerte a los detenidos.

Rivera Elgue y seguramente muchos militares más, saben más delo que han dicho y si no tienen datos concretos, tienen pistas para llegar a la verdad si es que les interesa. Claro está que no lo hará porque existe “un pacto de silencio” no escrito ni mandatado, pero vigente.

Nos contamos entre quienes prefieren llamar asesinos a los mandos militares de la dictadura. No somos ni nos hemos contado nunca entra las ideologías radicales, que justifican el uso de armas de fuego o similares, pero siempre hemos estado claramente identificaos con la Justicia y la Ley y de ello nos enorgullecemos.

Si se hubiera aplicado este concepto para todos, por igual, nada tendríamos que decir. Si quien o quienes decidieron tomar las leyes en sus manos y aplicar su propia justicia, debieran haber respondido ante la ley y sin excepciones.

Si aún permanecen hay heridas abiertas, a casi cincuenta años de los hechos, sabemos por qué y quienes tienen la mayor responsabilidad.

Nunca más vigente aquello de que “los pueblos que ignoran los errores del pasado están condenados a repetirlos”.

Alberto Rodríguez Díaz