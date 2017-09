El ¨rescate¨ por parte de sus compinches de un peligroso delincuente en las puertas del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), deja varios aspectos para la polémica. Preguntas que no tienen respuestas y que vuelven difícil de entender este tema.

En primer lugar. – ¿Cómo es posible que un delincuente peligroso, preso por homicidio, rapiña y demás, pueda ¨armar¨ su fuga desde dentro de la cárcel, sin ser descubierto?

Segundo ¿Quién verifica qué realmente presente una lesión que justifique su traslado a un instituto de medicina altamente especializada como el INOT¿

Tercero ¿Cómo es posible que un delincuente de esta peligrosidad tenga acceso a un celular o un sistema de comunicación similar sin que nadie controle sus llamadas?.

Cuarto ¿ Cómo es posible que haya en el país armas de guerra en poder de civiles y sean portadas y usadas incluso para hechos delictivos tan graves sin que se puedan detectar y capturar?

Hemos planteado en estas columnas la enorme incidencia que tiene el tema de la seguridad en la voluntad popular, porque la intranquilidad que generan estos hechos predispone a votar a quienes proponen otra forma de enfrentar la delincuencia y conseguir más seguridad.

Por lo tanto este tema tan sensible en la opinión pública es sumamente manejable y desde él es posible manejar la opinión pública, volcándola hacia donde queremos, aspecto que no desconocemos.

Este aspecto ha conseguido también resultados nefastos, como el logrado por Fujimori en Perú, que luego se convirtió en el gobierno más corrupto y sangriento de la nación incaica, al punto que hoy ya octogenario Alberto Fujimori sigue en prisión por su responsabilidad en estos hechos.

Lo sabemos y por lo tanto exigimos que estos hechos se investiguen a fondo por la sencilla razón que son imposibles de llevar a la práctica sin complicidades u omisiones y por lo tanto sólo la verdad y la transparencia en cada conducta puede revelarnos ante la dimensión del problema que nos aqueja.

En tanto no lo hagamos todos los informativos seguirán a diario titulándose con crímenes y otros hechos similares que en su mayoría quedan impunes y se cubren pronto con la carátula de ¨ajuste de cuentas¨.

Significa que el delito nos está ganando y si el miedo se instala en todos los estratos de nuestra sociedad pobre de nosotros.

Esto no es lo que queremos para nuestro país.